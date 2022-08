Wrocław: W Teatrze Muzyczny Capitol próby do spektaklu „Priscilla, Królowa Pustyni. Musical”

„Priscilla, Królowa Pustyni. Musical” Stephana Elliotta i Allana Scotta w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego to najnowsza produkcja Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Rozpoczęto próby do spektaklu, którego premiera odbędzie się na początku października.

Rzeczniczka wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol Joanna Kiszkis przypomniała, że musical powstał na bazie filmu z roku 1994. "I film, i teatralna adaptacja, opowiadają historię dwóch drag queens i kobiety trans, przemierzających kraj starym busem - tytułową Priscillą. Podróż na występy w mieście +daleko od szosy+ okaże się dla nich podróżą w głąb własnych serc" - wskazała Kiszkis.

Twórcy spektaklu podkreślają, że jest to opowieść "o tym, jak szukać i znaleźć siebie w świecie, który wcale nam tego nie ułatwia".

Ścieżka dźwiękowa spektaklu to składanka hitów takich jak: "What's Love Got to Do with It?" Tiny Turner, "Go West" Village People, "I Will Survive" Glorii Gaynor, "Girls Just Wanna Have Fun" Cyndi Lauper czy "Always on My Mind" Elvisa Presleya.

"Teatr Muzyczny Capitol uzyskał licencję non-replica, a to znaczy, że wystawimy ten musical z własnymi kostiumami, dekoracjami i choreografią. Nasi widzowie obejrzą przygody trójki bohaterów w polskich realiach" - podkreśliła rzeczniczka.

Reżyserii przedstawienia podjął się Cezary Tomaszewski. W rolach głównych wystąpią: Michał Zborowski, Albert Pyśk, Rafał Derkacz, Justyna Szafran oraz Justyna Antoniak. Premierę zaplanowano na początek października na Dużej Scenie.