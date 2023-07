Wrocław: W zoo powstanie nowy pawilon dla lwów

Nowy pawilon dla lwów powstanie we wrocławskim ogrodzie zoologicznym. Inwestycja, na której realizację ogłoszono przetarg, ma zostać ukończona w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Nowy pawilon dla lwów ma powstać w terenie obecnego wybiegu dla tych zwierząt, nieopodal wejścia głównego do ogrodu.

Obecna lwiarnia to pozostałość po jednym z pawilonów Wystawy Ziem Odzyskanych w 1948 r. Pod koniec lat 70. budynek został w znacznej części wyburzony, a jego fragment przekształcony na potrzeby lwów. "Była to jak na swoje czasy innowacyjna lwiarnia, gdzie dzikie koty można było podziwiać z dość bliskiej odległości przez siatkę. Przyszła jednak pora na wybudowanie nowego obiektu - większego od obecnego" - podkreśliła Weronika Skupin z biura prasowego wrocławskiego ZOO.

Dodała, że po realizacji inwestycji stara lwiarnia nie zostanie wyburzona, ponieważ jej budynek ma wartość historyczną.

"Wybieg zostanie nieco powiększony. Nowa lwiarnia będzie składała się z trzech okrągłych budynków ze stożkowatymi dachami, nawiązujących architekturą i ornamentyką do afrykańskiej wioski. Będą spójne wizualnie z sąsiednimi pawilonami Sahary, Madagaskaru i Afrykarium" - dodała Skupin.

W nowym budynku będą cztery boksy dla lwów na zapleczu hodowlanym oraz trzy boksy zewnętrzne, przedwybieg oraz wybieg główny o powierzchni 2270 metrów kwadratowych. Dzikie koty będzie można oglądać przez cały rok nie tylko na wybiegu zewnętrznym, ale także przez szyby pokazujące ekspozycję wewnętrzną, gdzie będą mogły przebywać także w razie niepogody, również zimą. W nowej lwiarni przygotowana zostaną też miejsca dla surykatek, które zajmą wydzieloną dla nich część inwestycji.

"Mamy plan, aby do nowej lwiarni sprowadzić rodzinę lwów. Nowoczesny pawilon został doskonale skrojony na potrzeby tych coraz bardziej zagrożonych zwierząt. Stworzymy im jedne z najlepszych warunków do życia w Europie, a naszym zwiedzającym umożliwimy podglądanie lwów z jeszcze bliższej odległości niż obecnie i to przez cały rok dzięki zamontowanym szybom" - powiedziała prezes zarządu zoo Joanna Kasprzak. Dodała, że nowa lwiarnia jest największą i najważniejszą inwestycją w tym roku we wrocławskim ogrodzie.

We wrocławskim zoo żyje dziś jedna lwica angolska, Okavango. Zwierzę zostanie tymczasowo przeniesione na inny wybieg, sąsiadujący z wybiegiem dla tygrysów.