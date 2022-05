Wrocław: Witek do strażaków: dziękujemy za odwagę i profesjonalizm, jesteśmy z was dumni

Dziękujemy za odwagę i profesjonalizm, działania w kraju i poza granicami, jesteśmy z was dumni - mówiła w sobotę do strażaków marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka we Wrocławiu.

"Co roku przy okazji święta strażackiego są podsumowania, podziękowania, gratulacje za awanse i życzenia. Co roku dziękujemy wam za to, że jesteście, za to, że możemy się przy was czuć bezpiecznie. Dziękujemy za waszą odwagę, za to, że ciągle się szkolicie i stawiacie czoła nowym wyzwaniom, za to, że jesteście bardzo profesjonalni" - mówiła Witek.

"Jesteśmy z was ogromnie dumni, nie tylko za to co robicie w kraju, ale także poza granicami" - akcentowała. Dodała, że polscy strażacy są też bardzo dobrze oceniani za granicą.

Marszałek podkreśliła, że strażacy PSP oraz OSP potrafią, przy olbrzymim zaufaniu społecznym, jeszcze zaskakiwać. "W pandemii byliście przy chorych, przy potrzebujących pomocy, przy medykach. Można było zawsze na was liczyć. Dziś mamy od czynienia z czymś znacznie poważniejszym - z okrutną wojną w Ukrainie" - mówiła Witek.

Jej zdaniem strażakom należą się słowa uznania za zaangażowanie w pomoc Ukrainie, zarówno uchodźcom w Polsce, jak i poprzez przekazywanie sprzętu ukraińskim strażakom.

Wskazała, że kiedy rozpoczęła się agresja Rosji, polscy strażacy natychmiast przystąpili do udzielania pomocy. "Byliście na granicy, przewoziliście uchodźców, byliście ratownikami kiedy trzeba było udzielać pomocy matkom, które szły wiele godzin ze swoim dziećmi głodne i spragnione. Pomagacie cały czas. Macie serce na dłoni" - mówiła.