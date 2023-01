14 zastępów straży pożarnej interweniuje w środę w jednym z zakładów przy ul. Robotniczej we Wrocławiu, gdzie doszło do rozszczelnienia zbiornika z kwasem azotowym.

Jak powiedział PAP rzecznik Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu, st. kpt. Tomasz Szwajnos do wycieku kwasu azotowego doszło w środę w jednym z zakładów przy ul. Robotniczej we Wrocławiu.

"Na miejscu zdarzenia jest 14 zastępów straży pożarnej, z zakładu ewakuowano pracowników; nikt nie został ranny" - powiedział rzecznik.