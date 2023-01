Wrocław: Wystawa „Mamo ja nie chcę wojny” na dziedzińcu Ossolineum

„Mamo ja nie chcę wojny” to tytuł wystawy planszowej zrealizowanej w ramach projektu archiwalnego Archiwów Państwowych i ukraińskiej inicjatywy „Mom, I see war / Мамо, я бачу війну”. Ekspozycję będzie można oglądać na dziedzińcu Ossolineum od piątku do końca marca.

Jak tłumaczą organizatorzy wystawy, ukazuje ona przejmujące dziecięce świadectwa wojny - historyczne rysunki polskich dzieci z roku 1946, będące zapisem ich przeżyć z czasu II wojny światowej i okupacji niemieckiej 1939-1945 oraz współczesne rysunki dzieci ukraińskich, związane z wojną tocząca się obecnie w Ukrainie, gromadzone na portalu "Mom I see war".

"Chcemy pokazać, że wojna wygląda w oczach dziecka zawsze tak samo. Niezależnie od miejsca i czasu jest wielkim złem, a dziecko zawsze jest w niej ofiarą. Zmienia się czas, zmienia się miejsce, zmieniają się dziecięcy świadkowie, ale wojna zawsze jest taka sama" - czytamy w zapowiedzi ekspozycji.

Wystawa prezentowana będzie na dziedzińcu Ossolineum do końca marca.