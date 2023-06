Wrocław: Zatrzymanie podejrzanych o napad na konwojenta i kradzież kilkuset tys. zł; policja odzyskała 700 tysięcy

Wrocławscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn i dwie kobiety, którzy podejrzani są o udział w napadzie na konwojenta i kradzież kilkuset tys. zł. Policji udało się odzyskać 700 tys. zł. Trzej mężczyźni usłyszeli już zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozić im może do 15 lat więzienia

Do zdarzenia doszło 10 czerwca na terenie jednego z parkingów we Wrocławiu. Dwóch nieznanych wtedy sprawców przy użyciu paralizatora obezwładniło konwojenta, po czym jeden z nich nakazał pokrzywdzonemu oddać klucze do samochodu służbowego, gdzie w sejfie znajdowało się kilkaset tysięcy złotych.

Mężczyźni ukradli ten pojazd i odjechali wraz z przewożonymi pieniędzmi.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z pionu operacyjnego, prewencji oraz grupę dochodzeniowo-śledczą. Policjanci sprawdzając okolicę, jeszcze w tym samym dniu znaleźli porzucony pojazd z otwartym sejfem. Gotówki tam nie było.

Sprawą od samego początku zajmowali się funkcjonariusze wydziału kryminalnego z wrocławskiej policji. "Drobiazgowa analiza zebranych materiałów i dowodów, setki godzin pracy operacyjnej, ustaleń, weryfikacji monitoringów, zbierania szczątkowych informacji w tej sprawie, pozwoliły w końcu na typowanie osób mogących mieć związek z tą sprawą. Funkcjonariusze ustalili i zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 24 do 48 lat oraz dwie kobiety w wieku 23 i 25 lat" - przekazał w środę rzecznik prasowy KWP we Wrocławiu asp. szt. Łukasz Dutkowiak.

Policjanci odzyskali także ponad 700 tys. zł pochodzących z napadu, które ukryte były na dwóch dolnośląskich posesjach. "Przestępcy dobrze ukryli swój łup, tak, aby nikt go nie znalazł. Jednak funkcjonariusze ustalili dokładne miejsce przechowywania skradzionej gotówki, która znajdowała się pod podłogą oraz w ścianie" - dodał Dutkowiak.

Jak ustalili funkcjonariusze, prawdopodobnie inicjatorem całej operacji, był 24-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego, który wspólnie z dwoma innymi mężczyznami dokonał tego przestępstwa. "Cała grupa wcześniej zaplanowała swoje działania i przystąpiła do realizacji swojego planu, a jeden z nich pomógł im w ucieczce z miejsca zdarzenia" - wyjaśnił rzecznik.

Do tej pory zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia usłyszało już trzech mężczyzn - dwóch 24-latków i 48-latek. Prokurator na podstawie zebranych przez policjantów materiałów i dowodów, wystąpił z wnioskami o tymczasowy areszt dla podejrzanych do sądu. Sąd przychylił się do wniosku i tymczasowo aresztował trzech mężczyzn. Za popełniony czyn może im teraz grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności.