Wrocław: „Zerowy” PIT oraz darmowa komunikacja miejska i regionalna – wyborcze postulaty Bezpartyjnych Samorządowców

Wprowadzenie „zerowego” PIT-u, darmowej komunikacji miejskiej i regionalnej oraz bezpłatnych posiłków w szkołach to część postulatów wyborczych Bezpartyjnych Samorządowców, które przedstawiono w czwartek we Wrocławiu.

Jeden z liderów Bezpartyjnych Samorządowców (BS), marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, w czwartek podczas konferencji prasowej we Wrocławiu przypomniał, że ugrupowanie wystawiło listy we wszystkich 41 okręgach wyborczych do Sejmu oraz kandydatów w 40 okręgach wyborczych do Senatu. "Nasze postulaty wyborcze zostały sprawdzone na różnych szczeblach samorządu" - mówił Przybylski.

Marszałek wskazał na trzy punkty programowe BS. "Pierwszy to +zerowy+ PIT dla wszystkich Polaków, bez względu na wysokość zarobków; druga rzecz to bezpłatny transport regionalny i lokalny i trzecia - bezpłatne i zdrowe posiłki dla uczniów w szkołach" - mówił Przybylski.

Prezydent Lubina Robert Raczyński, otwierający listę ugrupowania w wyborach do Sejmu w okręgu nr 1 (jeleniogórsko-legnicki), wskazał na postulat wyborczy związany z pomocą psychiatryczną dla dzieci i młodzieży. "W Lubinie od pięciu lat budujemy program opieki psychiatryczną dla dzieci. Postanowiliśmy wówczas powołać ośrodek diagnostyczny, który przekształcamy w szpital psychiatryczny dla dzieci" - podkreślił Raczyński.

Członek zarządy województwa dolnośląskie Tymoteusz Myrda, startujący w wyborach do Senat z okręgu legnicko-głogowskiego, wskazał na problem wykluczenia komunikacyjnego. "Chcemy przenieść doświadczenia dolnośląskie na cały kraj, to m.in. rewitalizacja linii kolejowych i przywracanie połączeń kolejowych. Uważamy, że bezpłatna, zbiorowa komunikacja regionalna zmniejszy liczbę pojazdów na drogach, a co za tym idzie obniży ilość spalin i hałasu oraz poprawi bezpieczeństwo na drogach" - mówił Myrda wskazują również na integrację komunikacji autobusowej i kolejowej.

Podczas konferencji prasowej zaprezentowano też kandydatów BS w wyborach do Senatu. W okręgu Wrocław-Południe o mandat senatora powalczy Gaja Tyralska, w okręgu Wrocław-Północ Jerzy Michalak, w tzw. obwarzanku wrocławskim prezes Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Michał Rado, w okręgu zgorzelecko-bolesławieckim dyrektor szpitala w Bolesławcu Kamil Barczyk, w okręgu jeleniogórskim wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marek Obrembalski, a w okręgu obejmującym powiaty kłodzki, dzierżoniowski i ząbkowicki Marzena Leszczyńska.

Członek zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztof Maj, startujący w wyborach do Sejmu z pierwszego miejsca list BS w okręgu wrocławskim (okręg nr 3), poinformował, że kampania wyborcza BS będzie prowadzona lokalnie. "Będziemy prowadzić rozmowy w powiatach i gminach" - mówił Maj.