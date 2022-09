Wrocław: Zmarł dziennikarz, scenarzysta i krytyk teatralny Krzysztof Kucharski

We Wrocławiu zmarł wieloletni dziennikarz, scenarzysta i krytyk teatralny Krzysztof Kucharski. Miał 75 lat. "Niestety, mamy Wam do przekazania bardzo smutną wiadomość. Odszedł nasz przyjaciel, świetny dziennikarz i po prostu dobry człowiek" - poinformowała w niedzielę "Gazeta Wrocławska".

"W piątek, 9 września, w wieku 75 lat, odszedł nasz wieloletni kolega redakcyjny Krzysztof Kucharski. Był dziennikarzem i redaktorem zajmującym się wrocławska kulturą, a szczególnie teatrem. Na naszych łamach przez dziesięciolecia Czytelnicy znajdowali jego artykuły dotyczące różnych wątków życia kulturalnego" - napisano na stronie "Gazety Wrocławskiej". "Był też wielkim przyjacielem artystów" i "pasjonował się również kulinariami, prowadząc cykl poświęconych im felietonów" - podała gazeta.

"Krzysztof Kucharski odchodzi od nas jako jedna z najbarwniejszych postaci wrocławskiego dziennikarstwa. Żegnaj Krzysiu!" - czytamy we wpisie.

"Smutna wiadomość dotarła do Bogusława Litwińca i Kalamburowców. Zmarł nasz przyjaciel red. Krzysztof Kucharski. Krzysztofie, żegnaj!" - napisano w niedzielę na Fb wrocławskiego Teatru Kalambur.

"Rozmawiałem jeszcze z Krzysiem w czwartek (8 września) zapraszając go do Teatru Polskiego na nową premierę. Krzysiu gdziekolwiek jesteś, będę o Tobie pamiętał. Pozdrów naszego wspólnego przyjaciela Wojtka Jankowiaka" - napisał w mediach społecznościowych z-ca dyrektora ds. artystycznych Teatru Polskiego we Wrocławiu Jan Szurmiej.

Na stronie "Gazety Wrocławskiej" przypomniano, że Krzysztof Kucharski urodził się we Lwówku Śląskim, "ale już od drugiego roku życia był wrocławianinem". "Marzył, by zostać reżyserem filmowym. Na studiach zaangażował się w teatr studencki, pisał scenariusze, robił scenografię, reżyserował" - napisano.

"Kiedy w 1972 r. zadzwonił do niego kolega z gazety i poprosił o recenzję, nie odmówił. Nie wiedział wtedy, że to zastępstwo na łamach potrwa grubo ponad 30 lat" - czytamy we wspomnieniu. Podkreślono, że "miłością Krzyśka był teatr - pisał o nim, organizował też festiwale, zasiadał w ich jury".

Początkowo Kucharski związany był przez wiele lat "Gazetą Robotniczą", potem nawiązał współpracę ze "Słowem Polskim Gazetą Wrocławską", a następnie z "Gazetą Wrocławską". Był publicystą kwartalnika "Scena". W 2003 r. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Dolny Śląsk i Syndykat Dziennikarzy Polskich przyznały mu tytuł Dziennikarza Roku (Nagrodę im. Tadeusza Szweda).

"Szczególnie bliski mu był ruch teatrów jednego aktora, któremu towarzyszył od samego początku, od pierwszego przeglądu we wrocławskiej +Piwnicy Świdnickiej+ (1966), po ostatni w roku 2017. Służył swoją radą, pamięcią, doświadczeniem - redagował festiwalowe gazety, prowadził spotkania z aktorami i wielogodzinne debaty, brał udział w powołaniu do istnienia z inicjatywy Wiesława Gerasa serii wydawniczej +Czarna książeczka z Hamletem+ poświęconej fenomenowi teatru jednoosobowego - sam był autorem jednej z książek w tej serii pt. +Burzyński na tropach teatru jednego aktora+ (2008)" - poinformowano na stronie sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT Polska).