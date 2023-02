Wrocławska poradnia zaburzeń krzepnięcia krwi otrzymała certyfikat europejski

Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dostała certyfikat potwierdzający europejskie standardy opieki nad dorosłymi chorymi na hemofilię i inne rzadkie skazy krwotoczne.

Dotąd w Polsce taki certyfikat miały tylko dwa ośrodki w Warszawie - podało w poniedziałek w komunikacie biuro prasowe uczelni,

"European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD) oraz European Hemophilia Consortium (EHC) przyznały jako trzeciej polskiej placówce, opiekującej się dorosłymi pacjentami Poradni Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu certyfikat potwierdzający europejskie standardy opieki nad dorosłymi chorymi na hemofilię i inne rzadkie skazy krwotoczne" - napisano w komunikacie.

"To ważne wyróżnienie dla naszego ośrodka. W Polsce nie ma dotąd rejestru skaz krwotocznych, więc dokładna liczba chorych nie jest znana. Szacuje się, że na hemofilię A choruje około 7 osób na 100 tys. populacji, na hemofilię B ok. jedna na 100 tys. Podobnie jak w innych krajach wciąż nie w pełni jest diagnozowana choroba von Willebranda, która dotyczy jednej na sto osób w populacji ogólnej, lecz objawy krwotoczne występują znacznie rzadziej, bo u ok. 1 na tysiąc i dlatego nie wszyscy chorzy trafiają do specjalistów" - powiedziała cytowana w komunikacie. prof. dr hab. Maria z Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UMW.

Prof. Podolak-Dawidziak jest przewodniczącą Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów i członek Rady "Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023".

"Lecząca dorosłych pacjentów Poradnia Zaburzeń Krzepnięcia Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UMW we Wrocławiu mieści się przy Wybrzeżu Ludwika Pasteura 4. W poradni dla dorosłych dr hab. med. Donata Urbaniak-Kujda i dr hab. med. Monika Biernat zapewniają chorym stałą opiekę i konsultacje oraz zaopatrzenie w koncentraty czynników krzepnięcia. Poradnia współpracuje z innymi specjalistami, m.in. stomatologami, ortopedami, ginekologami czy hepatologami" - czytamy w komunikacie.

"Wielu naszych chorych ma artropatię hemofilową (pokrwotoczne zmiany w stawach) i dlatego bardzo przydatne będzie zapewnienie rehabilitacji ruchowej. W poradni pacjenci otrzymują książeczkę chorego na skazę krwotoczną oraz corocznie aktualizowaną kartę postępowania, którą mają obowiązek stale mieć przy sobie. Karta jest bardzo pomocna w przypadku nagłego krwawienia, np. do okazania w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, bowiem choremu na skazę krwotoczną należy niezwłocznie podać koncentrat niedoborowego czynnika i dopiero potem wdrożyć diagnostykę i inne niezbędne leczenie" - wyjaśniła prof. Podolak-Dawidziak.

Dodała, że z kolei przed każdym planowym zabiegiem związanym z utratą krwi chory otrzymuje kartę konsultacyjną, która zawiera szczegółowy plan profilaktyki okołooperacyjnej i leczenia.

Prof. Podolak-Dawidziak podkreśliła, że ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w diagnostyce i terapii zaburzeń krzepnięcia krwi.

"Osiągnięciem ostatnich lat jest wprowadzenie nowego leku - monoklonalnego przeciwciała (emicyzumab), które +zastępuje+ czynnik krzepnięcia VIII u chorych na hemofilię A oraz zastosowanie terapii genowej u chorych na hemofilię B. W Polsce chorzy na hemofilię objęci są profilaktyką krwawień, u dzieci od 2008 roku stosuje się profilaktykę pierwotną, a u dorosłych od 2012 roku profilaktykę wtórną. Dzięki temu mogą zachować sprawność układu ruchu i prowadzić normalny, aktywny tryb życia" - powiedziała prof. Podolak-Dawidziak.