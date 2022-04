Wrocławski Dom Literatury rusza z akcją Books from Home skierowaną do ukraińskich dzieci

Books from Home to akcja Wrocławskiego Domu Literatury, w ramach której instytucja planuje wydrukować w języku ukraińskim i dystrybuować za darmo wśród uchodźców w całej Polsce przynajmniej 8 tytułów książek dla dzieci, tak, by otrzymały one namiastkę swojego kraju.

Wrocławski Dom Literatury zwraca uwagę, że przez dwa pierwsze miesiące od napaści Rosji na Ukrainę do Polski przybyło ok. 3 milionów uchodźców, z czego nawet milion mogą stanowić dzieci. "Brutalnie wyrwane z domów, rzucone do obcego kraju, otoczone językiem, którego nie rozumieją. Tak wygląda rzeczywistości ponad miliona ukraińskich dzieci, które od początku wojny trafiły do Polski. Może to nie być oczywiste w pierwszej chwili, ale w naszym przekonaniu to właśnie książkę należy umieścić wśród artykułów pierwszej potrzeby" - podkreśla Aleksandra Konopko z WDL.

"Wiemy, jak ważne dla dzieci są codzienne rytuały, w tym czytanie. Bajki i historie, które znają, które kojarzą im się z domem i bezpieczeństwem, które czytały w towarzystwie rodziców, dziadków, przyjaciół ze szkoły. Chcemy przywrócić dzieciom te książkowe rytuały" - dodaje.

W ramach uruchomionej przez Wrocławski Dom Literatury akcji Books from Home instytucja planuje wydrukować w języku ukraińskim i następnie dystrybuować za darmo wśród uchodźców w całej Polsce przynajmniej 8 tytułów książek dla dzieci, tak, by te otrzymały namiastkę swojego kraju. "Nie chcemy jednak skupiać się na tłumaczeniu tekstów polskich, ale wydać książki ukraińskie, tamtejszą klasykę, a także znane i nagradzane książki ilustrowane. W ten sposób pomożemy dzieciom, ale też wesprzemy ukraińskich wydawców i autorów w tym trudnym czasie, gdy rynek książki nie może normalnie funkcjonować" - tłumaczą organizatorzy przedsięwzięcia.

Aby ruszyć z akcją - zakupić pierwsze licencje, złożyć pierwsze zamówienia w drukarniach potrzebne są jednak środki finansowe, dlatego WDL zwraca się do osób prywatnych i firm z Polski oraz innych krajów o wsparcie inicjatywy darowiznami.

Równolegle z akcją Books from Home instytucja prowadzi zbiórkę na rzecz ukraińskich pisarek i pisarzy, a także osób z Ukrainy zajmujących się przekładami literackimi. "To z jednej strony akcja osobna, ale mająca z Books from Home punkty wspólne - w końcu bez pisarek i pisarzy, ilustratorek i ilustratorów ukraińska literatura, w tym ta dziecięca, nie przetrwa" - wskazuje WDL.

Inicjatywę można także wesprzeć poprzez zakup wybranych książek Wydawnictwa Warstwy funkcjonującego w ramach Wrocławskiego Domu Literatury, które zobowiązało się cały zysk płynący z ich sprzedaży przekazać na akcję. Listę tych tytułów, podobnie jak dane potrzebne do przelewów można znaleźć na stronie internetowej WDL.

Jak przypomniano, Books from Home to nie jedyna akcja na rzecz ofiar wojny w Ukrainie uruchomiona przez Wrocławski Dom Literatury. Instytucja organizuje zbiórki, wydarzenia charytatywne, spotkania literackie i czytania, ukraińska poezja będzie obecna także na 7. Międzynarodowym Festiwalu Poezji Silesius. Ponadto, od marca klub Proza WDL przez połowę dnia funkcjonuje jako miejsce warsztatów i zabaw dla ukraińskich dzieci.