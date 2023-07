Wrocławski radny będzie „jedynką” na liście Konfederacji do Sejmu w okręgu jeleniogórsko-legnickim

Robert Grzechnik, niezależny radny Rady Miejski Wrocławia, wystartuje z pierwszego miejsca list Konfederacji do Sejmu w okręgu jeleniogórsko-legnickiego - poinformowali w piątek w Legnicy przedstawiciele Konfederacji.

Na konferencji konfederacji zaprezentowano liderów listy wyborczej w okręgu nr 1, obejmującego zachodnią część województwa dolnośląskiego. Jak poinformowano, listę otworzy radny Rady Miejski Wrocławia Robert Grzechnik.

Do niedawna Grzechnik był w klubie radnych PiS, ale wystąpił z niego i obecnie jest radnym niezależny.

"Idziemy po niskie podatki, proste prawo, po to aby, wpisać gotówkę do konstytucji, po to aby urzędnicy byli dla nas, a nie my dla nich. Chcemy, aby każdy przedsiębiorczy człowiek nie musiał wyjeżdżać ze swojego miasta do większych ośrodków, żeby dobrze żyć. Chcemy skończyć z polaryzacją w Polsce, żeby rodziny na święta nie kłóciły się o politykę, ale żeby rozmawiały o dzieciach, wnukach, o tym gdzie wyjechać na wakacje" - powiedział Grzechnik. Dodał, że liczy, iż Konfederacja zdobędzie 20 proc. poparcia w jesiennych wyborach parlamentarnych.

Drugie miejsce na liście przypadło przedsiębiorcy Krzysztofowi Sługockiemu, a trzecie - doradcy podatkowemu Maciejowi Piotrowskiemu.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2023 r. Możliwe są cztery terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.

Termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu upływa 14 sierpnia - zgodnie z przepisami zarządza je prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. Obecna kadencja Sejmu i Senatu trwa od 12 listopada 2019 roku i zakończy się w dniu poprzedzającym pierwsze posiedzenie Sejmu następnej kadencji.