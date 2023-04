Wrocławskie stowarzyszenie Nowa Nadzieja zmienia nazwę na "Nowa PL"

Wrocławskie stowarzyszanie Nowa Nadzieja zdecydowało o zmianie nazwy na "Nowa PL". Samorządowcy podkreślają, że nie chcą mieć nic wspólnego z partią Janusza Korwin-Mikkego i Sławimira Mentzena, która od kilku miesięcy funkcjonuje pod tą samą nazwą.

Pod koniec listopada ubiegłego roku partia Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN), której prezesem jest Sławomir Mentzen poinformowała o zmianie nazwy na Nowa Nadzieja. Tak samo nazywało się działające od trzech lat na Dolnym Śląsku stowarzyszenie skupiające m.in. działaczy Nowoczesnej. W środę jego członkowie ogłosili zmianę nazwy.

"W zeszłym roku ugrupowanie, które nie było wstanie wymyśleć własnej nazwy, zawłaszczyło nasz szyld. Pozostaje nam współczuć i działać dalej. Jako Nowa PL, bo tak brzmi nasza nazwa, będziemy dalej realizować naszą misję, walczyć o wolność, równość, godność, solidarność, współpracować z demokratycznymi środowiskami, tworzyć miejsce spotkań myśli dialogu i szacunku. Chcemy sprawnego transportu, sprawiedliwego mieszkalnictwa i śmieci za złotówkę" - podkreślił Adam Zawada ze stowarzyszenia.

Nowa PL, dawniej Nowa Nadzieja ma ośmiu radnych w Radzie Miejskiej Wrocławia oraz pięciu w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Samorządowcy zapowiedzieli w środę, że w najbliższym czasie przedstawią trzy inicjatywy uchwałodawcze.

Pierwsza z nich to apel do prezydenta Wrocławia i zarządu województwa o jak najszybsze porozumienie w sprawie powrotu do wspólnego biletu na kolej i komunikację miejską. "Mamy dość żenującego spektaklu spychologii i manipulacji przy wspólnym bilecie na autobusy, tramwaje i kolej. Prezydent (Jacek) Sutryk i zarząd województwa przepychają się, a mieszkańcy cierpią, stojąc w korkach. Dlatego Rada Miejska Wrocławia i Sejmik Województwa Dolnośląskiego powinny ponaglić strony do porozumienia" - mówi przewodnicząca klubu Nowa PL w sejmiku dolnośląskim Magdalena Piasecka.

Kolejna propozycja zakłada obniżenie opłat za odbiór śmieci w mieście. "Mamy dość dyktatu firm śmieciowych (…) mamy dość zaniedbań i zaniechań, które popełniła obecna ekipa, a na skutek których wrocławianie płacą za śmieci najdrożej w Polsce. Dlatego proponujemy uchwałę wyznaczającą prezydentowi miasta kierunki działań, które pozwolą wykorzystać dostępne środki krajowe i europejskie oraz zmieniające się prawo w taki sposób, by mieszkańcy do 2030 za śmieci płacili złotówkę od osoby miesięcznie" - tłumaczy radny Piotr Uhle.

Nowa PL będzie domagać się także zwiększenia ustawowej roli mieszkańców w zarządzaniu TBS-ami. "Chcemy, by Rada Miejska Wrocławia przyjęła rezolucję apelującą do Rady Ministrów oraz polskiego parlamentu o pilne zmiany w prawie" - dodaje radna Jolanta Niezgodzka.