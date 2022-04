Wsparcie dla Ukrainy tematem rozmowy marszałek Sejmu z przewodniczącą litewskiego parlamentu

Pomoc dla Ukrainy i potrzeba uzyskania unijnego wsparcia dla milionów uchodźców wojennych były tematami poniedziałkowej rozmowy marszałek Sejmu Elżbiety Witek z przewodniczącą litewskiego Seimasu Viktoriją Czmilyte-Nielsen - poinformowała Kancelaria Sejmu.

Jak przekazano w komunikacie po spotkaniu, rozmowa dotyczyła inwazji Rosji na Ukrainę, pomocy dla naszego wschodniego sąsiada walczącego z niesprowokowaną agresją i potrzeby uzyskania unijnego wsparcia dla milionów uchodźców wojennych. Spotkanie poprzedziło zorganizowaną w Sali Kolumnowej Sejmu konferencję naukową pt. "Rzeczypospolita Obojga Narodów w Europie".

"Zaakcentowano, że Polska, Litwa i pozostałe państwa bałtyckie dobrze się nawzajem rozumieją i dostrzegają niebezpieczeństwo, jakie stwarza Rosja dla całej Europy. Wskazano, że nie należy także zapominać o nadal istniejącym zagrożeniu ze strony Białorusi. Zwracano też m.in. uwagę na kwestię przesmyku suwalskiego" - napisano w komunikacie po spotkaniu.

"Marszałek Sejmu zauważyła, iż na ostatniej Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej w Brdzie w Słowenii można było zaobserwować, że państwa Europy Środkowej i Wschodniej mają podobną ocenę sytuacji, ale im dalej na zachód, tym zrozumienie rosyjskiego zagrożenia jest mniejsze. Elżbieta Witek przekonywała, że kraje naszego regionu muszą trzymać się razem i przypominać o wojnie toczącej się na Ukrainie" - podała Kancelaria Sejmu.

Przewodnicząca Seimasu - podano w komunikacie - "wyraziła uznanie dla polskiego narodu i władz w związku ze wsparciem, jakiego Polska udziela ukraińskim uchodźcom, których przyjęła już ponad 2,5 mln".

W komunikacie czytamy ponadto, że Czmilyte-Nielsen poinformowała o planowanym na wtorek wystąpieniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w litewskim parlamencie i dyskusji o możliwej pomocy dla Ukrainy ze strony Litwy.

"Elżbieta Witek zaznaczyła, że - zgodnie ze stanowiskiem z 2016 roku - Polska nie dąży do przymusowej relokacji obywateli Ukrainy, lecz stara się ze wszystkich sił im pomagać. Przedstawiła działania Sejmu, m.in. przyjęcie ustawy, która umożliwia w szczególności legalną pracę, dostęp do oświaty czy opieki medycznej. Marszałek Sejmu wskazała także na trudną sytuację w innych krajach związaną z masowym napływem osób z Ukrainy uciekających przed wojną. Podkreśliła, że ważne jest, by wspólnie zabiegać o środki z Unii Europejskiej dla milionów ukraińskich uchodźców" - podkreślono w komunikacie Kancelarii Sejmu.

Poniedziałek jest 47 dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie.