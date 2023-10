Wspólna inauguracja roku akademickiego wrocławskich uczelni

Środowiskowa inauguracja roku akademickiego, w której wzięli udział przedstawiciele wrocławskich uczelni odbyła się w niedzielę w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prof. Krystian Kiełb, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w przemówieniu inauguracyjnym zwrócił uwagę na kryzysy ostatnich lat. Wymienił w tym kontekście pandemię, wojnę w Ukrainie, kryzys ekonomiczny i wzrost inflacji.

"Skutki tych zjawisk dotknęły boleśnie instytucje sektora nauki i szkolnictwa wyższego (…), alarmującym przejawem kryzysu stała się pauperyzacji inteligencji, co odczuło zwłaszcza pokolenie najmłodszych pracowników naszych uczelni. Fakt ten ma naturalnie związek z głębokim niedoinwestowaniem instytucji szkolnictwa wyższego i nauki" - mówił prof. Kiełb.

Dodał, że m.in. działania środowiska naukowego doprowadziły do "podwyższenia subwencji na rok 2023". "To umożliwiło dokonanie na przełomie roku 2022 i 2023 regulacji płac, choć ich poziom okazał się daleko niesatysfakcjonujący, choćby dlatego, że był niższy od poziomu inflacji" - mówił rektor.

Prof. Kiełb podkreślił, że od poziomu rozwoju szkolnictwa wyższego zależy to "czy dana gospodarka jest zdolna do samoistnego kreowania impulsów rozwojowych". "Jedna zainwestowana w naukę złotówka przynosi osiem do trzynastu złotych zwrotu w ogólnym bilansie PKB, a wiec mówimy to o zwrocie od 800 do 1300 proc." - mówił profesor wskazując, że warunkiem wejścia na wyższy poziom rozwoju gospodarczego kraju jest większe wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego. "To wsparcie powinno wynosić 2,5-3 proc. PKB" - mówił rektor.

Wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek podkreślił, że w ostatnich latach tylko uczelnie wrocławskie zostały dofinansowane "kwotami miliardowymi". "Jak się sumuje kwestie inwestycyjne, dotacyjne, subwencyjne to są gigantyczne środki, a jednak w dalszym ciągu dalece niewystarczające i to jest praca do wykonania" - mówił Murdzek.