Współpraca na linii rząd-samorząd jednym z tematów Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego

O roli samorządu i relacjach między władzą centralną a lokalną rozmawiali uczestnicy jednego z paneli dyskusyjnych IX Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego, który w środę odbywa się we Wrocławiu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jednym z uczestników panelu dyskusyjnego "Między samorządem a rządem. Polska samorządna czy Polska scentralizowana?" był minister w KPRM Michał Dworczyk, który ocenił, że wypracowany wiele lat temu model współpracy i podziału kompetencji pomiędzy rządem a samorządem jest bardzo dobry, a dzisiaj powinno się pracować nad zwiększaniem jego efektywności. "Te rozwiązania są dobre, samorząd ma określone kompetencje, rząd ma też określone kompetencje i przedstawiciele rządu i samorządu powinni współpracować tak, żeby synergia tych działań była jak najlepsza przede wszystkim z punktu widzenia mieszkańców" - mówił.

Jako przykłady dobrej współpracy między rządem a samorządem minister podał program rewitalizacji linii kolejowych na Dolnym Śląsku oraz działania podjęte w skali kraju podczas kryzysu węglowego wywołanego agresją rosyjską na Ukrainę. "Rząd współpracował z samorządowcami w zakresie dostarczania mieszkańcom węgla. (...) Dobra współpraca rządu i samorządu zapewniła dobry efekt i mieszkańcom udało się ten węgiel dostarczyć" - powiedział.

"Uważam że rozwiązania prawne, które dziś obowiązują są dobre, a my jako przedstawiciele i samorządu i rządu powinniśmy pracować w takim kierunku, aby jak najefektywniej wykorzystywać ten model" - mówił Dworczyk, dodając, że "nadmierna centralizacja - choć w sytuacjach kryzysowych jest potrzebna - nie jest dobra, ale nadmierna decentralizacja również sprawia kłopoty".

W ocenie posłanki Lewicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, kluczem do dyskusji o roli rządu i samorządu oraz relacjach między nimi jest współpraca, balans i równowaga. "Rola, znaczenie i siła samorządu w ciągu ostatnich lat po prostu się zmniejszyła, osłabła. Mamy do czynienia ze słabszymi, słabiej finansowanymi samorządami, niż jeszcze kilka lat temu, chociażby za sprawą takich decyzji z poziomu centralnego jak wprowadzenie programu Polski Ład, który pozbawił w skali kraju samorządy około 11 mld zł" - mówiła.

Wskazała przy tym, że "były, czy są programy, które miały w jakiś sposób zrekompensować te straty finansowe samorządom, ale one przy okazji wprowadzania ich, wprowadziły odmienny od dotychczasowego paradygmat finansowania, czy wspierania finansowego samorządów". "Jeżeli za przepisami prawnymi nie idą środki finansowe, a nie idą ze względu na takie decyzje jak chociażby Polski Ład, ze względu na niewystarczające środki w ramach subwencji dla samorządów w szczególności oświatowej części subwencji, to samorząd nie jest w stanie, niezależnie od tego, jakie kompetencje miałby zapisane, sprawnie działać" - oceniła posłanka.

Według niej, dziś jesteśmy w miejscu, w którym następuje podążająca recentralizacja "zarówno zatrzymywania pieniędzy na poziomie centralnym jak i nieprzekazywania, czy ograniczania kompetencji samorządów".

Zdaniem posłanki PiS Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, jednym z dwóch najtrudniejszych obszarów współpracy rządu z samorządem jest - oprócz ochrony zdrowia - edukacja. "Moim zdaniem w dużej mierze wynika to z tego, że są niejasno wydzielone zadania, za które każda ze stron do końca odpowiada i od lat ten podział jest nieczytelny. Myślę, że to jeden z tych obszarów, o których powinniśmy podjąć poważną dyskusję, jak te zadania podzielić, jak to powinno być odróżnione, żeby w końcu skończyła się dyskusja o mitycznym dokładaniu, a nie mówieniu o tym, że samorząd realizuje swoje zadania" - mówiła.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że kluczowe jest opracowanie standardów oświatowych i określenie, ile tak naprawdę kosztuje polska oświata. "Wtedy wiedzielibyśmy, ile kosztuje polska nauka i za jaką część odpowiadają samorządy, a za jaką rząd. Myślę, że gdyby to odbywało się w odpowiedniej atmosferze, przy odpowiednim zaufaniu, to byłoby zdecydowanie łatwiejsze" - ocenił.

Jak mówił, przyczyną każdego sukcesu jest właśnie zaufanie. "Nie powinno być tak, że centrala wie lepiej, co nam tutaj na dole potrzeba. Rożnego rodzaju inicjatywy ustawodawcze w sposób rzeczywisty powinny być konsultowane z samorządami. Myślę, że gdybyśmy wzajemnie sobie zaufali, że nie ma złej woli ze strony samorządów w stosunku do dobrych ustaw, które proponuje rząd, byłoby zdecydowanie lepiej" - przekonywał marszałek.

Jak podkreślił, powinna też całkowicie zostać przemodelowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. "Żebyśmy mieli stałe źródła finansowania, żebyśmy - planując rozwój naszych gmin, powiatów, województwa - wiedzieli, że za 3,4,5 a może nawet 10 lat niewiele się zmieni" - tłumaczył.