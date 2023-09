Wśród chętnych do prowadzenia kampanii referendalnej w mediach m.in. PO, PSL, Nowa Lewica, OPZZ i HFPC

Wśród podmiotów, które zgłosiły chęć prowadzenia kampanii referendalnej w mediach są m.in. PO, PSL, Nowa Lewica, OPZZ i Helsińska Fundacja Praw Człowieka - wynika z informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Partie polityczne, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne mają prawo do bezpłatnego czasu antenowego w mediach publicznych na kampanię referendalną. O zamiarze skorzystania z tego prawa muszą zawiadomić PKW do 5 września.

Chęć prowadzenia kampanii referendalnej w mediach zgłosiły także m.in. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego, Fundacja Wolności, Stowarzyszenie "Republikanie", Polskie Towarzystwo Geostrategiczne, Fundacja Dobre Państwo, Komitet Obrony Demokracji i Stowarzyszenie Amnesty International.

Referendum ma odbyć się 15 października, w dniu wyborów parlamentarnych. Padną w nim cztery pytania.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych są partie polityczne (pod warunkiem, że w ostatnich wyborach do Sejmu otrzymała co najmniej 3 proc. głosów jeśli samodzielnie tworzyła komitet wyborczy lub 6 proc. jeśli wchodziła w skład koalicji wyborczej).

Do bezpłatnej kampanii w telewizji i radiu mają też prawo stowarzyszenia, organizacje społeczne i fundacje, które zarejestrowały się nie później niż na rok przed zarządzeniem referendum, działają na terenie całego kraju (nie dot. fundacji), w obszarze związanym z przedmiotem referendum - działalność ta musi mieścić się w zakresie celów statutowych.

O zamiarze skorzystania z prawa do udziału w kampanii referendalnej podmioty muszą zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą do 5 września. Jest to procedura podobna do rejestracji komitetów wyborczych w wyborach. Prawo do bezpłatnego rozpowszechniania audycji referendalnych będą miały podmioty, które otrzymają od PKW zaświadczenie.

Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w Ustawie o referendum ogólnokrajowym, PKW w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia wydaje zaświadczenie o przysługiwaniu uprawnienia do udziału w kampanii referendalnej. Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW w ciągu 3 dni odmawia wydania zaświadczenia. Podmiot ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie wydania zaświadczenia.

Od 29 września do 13 października w mediach publicznych będą rozpowszechniane audycje referendalne uprawnionych podmiotów. Telewizja Polska przeznaczy na to łącznie 15 godzin oraz po 10 godzin w każdym ze swoich kanałów regionalnych. Polskie Radio wyemituje natomiast 30 godzin materiałów oraz po 15 w swoich rozgłośniach regionalnych.

Czas przeznaczony na rozpowszechnianie audycji referendalnych będzie podzielony równo między uprawnione podmioty.

Pierwsze z pytań referendalnych brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

