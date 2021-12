Wśród inicjatyw prezydenta w mijającym roku m.in. propozycje emerytur stażowych i odbudowy Pałacu Saskiego

Emerytury stażowe, sędziowie pokoju, odbudowa Pałacu Saskiego czy ustanowienie Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego - to niektóre tematy prezydenckich projektów, które Andrzej Duda skierował do Sejmu w mijającym roku.

W połowie grudnia do Sejmu wpłynął prezydencki projekt dotyczący emerytur stażowych. Wypracowanie propozycji tzw. emerytury stażowej było zadaniem powołanej w maju przez prezydenta Rady ds. Społecznych. Duda mówił wówczas, że chciałby, aby ta propozycja został przygotowana "jak najlepiej i jak najrozsądniej".

Złożony w Sejmie prezydencki projekt przewiduje, że na wcześniejsze emerytury mogłyby przechodzić osoby, które mają odpowiednio wysoki staż pracy: 39 lat w przypadku kobiet oraz 44 lata w przypadku mężczyzn oraz zgromadzony kapitał emerytalny wystarczający na emeryturę w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Projekt obejmuje regulacją osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, a także tych objętych rolniczym systemem ubezpieczeń społecznych.

Powszechny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 r., wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Inna inicjatywa prezydenta to skierowany do Sejmu na początku listopada projekt ustawy o sądach pokoju oraz projekt przepisów wprowadzających tę ustawę. Prace nad tymi rozwiązaniami od wiosny prowadził powołany w KPRP zespół, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem.

Zgodnie z prezydencką propozycją, sądy pokoju mają zajmować się najprostszymi sprawami, które - jak mówił Andrzej Duda - stanowią utrapienie i blokują sądy rejonowe. Sędziowie pokoju mają rozstrzygać przede wszystkim sprawy wykroczeniowe i wybrane występki, gdzie wartość szkody nie przekracza 10 tys. zł. Do sądów pokoju trafiać mają też sprawy cywilne w tym: próby ugodowe, sprawy o alimenty, sprawy o naruszenie posiadania czy sprawy w postępowaniu uproszczonym. Od rozstrzygnięć sądów pokoju będzie przysługiwało odwołanie do sądów rejonowych.

Sędziowie pokoju mieliby być wybierani jednorazowo na 6-letnią kadencję w wyborach powszechnych.

2 grudnia Sejm opowiedział się za dalszymi pracami nad projektem w komisji.

W połowie września do laski marszałkowskiej trafił z kolei prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, który ustanowił 27 grudnia świętem państwowym. Inicjatywa prezydenta była odpowiedzią na głosy przedstawicieli społeczności, działaczy patriotycznych i władz samorządowych z Wielkopolski. Z pomysłem ustanowienia święta państwowego wyszły wspólnie: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Fundacja Zakłady Kórnickie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, poznański oddział IPN, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Na początku września pomysłodawcy przekazali prezydentowi apel w tej sprawie.

Prezydent Duda mówił wówczas, że jest dla niego wielką satysfakcję, iż może wraz z przedstawicielami wielkopolskich samorządów i instytucji wnioskować o ustanowienie tego święta. Jak podkreślił, "święto narodowe należne jest Wielkopolanom i bohaterom, którzy podczas powstania odzyskali Wielkopolskę dla naszego kraju". Jak zauważył, Powstanie umożliwiło przyłączenie do Polski ziem, na których zrodziła się nasza państwowość. Zaznaczył, że bez ziem włączonych wtedy do Polski, a będących kolebką państwa Polan, bez Wielkopolski nie ma Rzeczypospolitej.

Prezydent podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe 27 października.

W lipcu na pl. Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której prezydent przekazał na ręce marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, a także Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Andrzej Duda wskazywał podczas uroczystości, że odbudowa Pałacu Saskiego to ogromne dzieło o charakterze symbolicznym, które ma zwieńczyć proces odbudowywania stolicy. Rozpoczynamy inwestycję ponad wszelkimi podziałami, dzięki której Warszawa odzyska swój dawny, a jednocześnie nowy blask - powiedział Duda.

Prezydent podpisał ustawę w połowie sierpnia. 1 grudnia ogłoszono powołanie Spółki Celowej odpowiedzialnej za odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej.

W maju Andrzej Duda - na wniosek prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego - złożył w Sejmie projekt noweli ustawy o usługach płatniczych, gwarantującej konsumentowi swobodę wyboru formy płatności za sprzedaż towarów i usług. Ustawa uniemożliwia sprzedawcom odmowę przyjmowania płatności gotówkowych. Prezydent podpisał nowelę pod koniec września.

Miesiąc wcześniej do Sejmu trafił prezydencki projekt zmian w Kodeksie cywilnym, zgodnie z którym najbliższej rodzinie osoby trwale poszkodowanej może przysługiwać zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej. Prezydent podpisał ustawę 16 sierpnia.

W lutym prezydent skierował do Sejmu nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym; KPRP wskazywała, że jej głównym założeniem przedłużenie terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i RPO skarg nadzwyczajnych. Pierwotnie prezydent zaproponował, by termin na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i RPO skarg nadzwyczajnych od dawnych orzeczeń zapadłych po 1997 r. został przedłużony o dwa lata. Zgodnie jednak z przyjętą przez Sejm senacką poprawką, został on wydłużony o trzy lata - co oznacza, że termin na wnoszenie takich skarg upłynie 3 kwietnia 2024 r.

W prezydenckiej ustawie znalazły się też zapisy dotyczące m.in. procedury wyboru prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego, krytykowane przez opozycję. Według tych zapisów, jeśli wybór prezesa izby nie zostałby dokonany za pierwszym razem, na kolejnym posiedzeniu byłaby wymagana obecność co najmniej połowy członków zgromadzenia izby, a na jeszcze kolejnym - jednej trzeciej członków. Jednocześnie - jeśli kandydaci na prezesa SN nie zostaliby wybrani zgodnie z zasadami ustawowymi - miałaby się pojawić możliwość tymczasowego powierzenia wykonywania obowiązków prezesa izby SN sędziemu wskazanemu przez prezydenta.

Andrzej Duda podpisał ustawę na początku kwietnia.