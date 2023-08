Wśród "jedynek" Nowej Lewicy do Sejmu m.in. Czarzasty, Gawkowski i Zandberg

Włodzimierz Czarzasty "jedynką" w Sosnowcu, Krzysztof Gawkowski - w Bydgoszczy, Adrian Zandberg - w Warszawie, a Tomasz Trela - w Łodzi - we wtorek w Warszawie oficjalnie zaprezentowano liderów list wyborczych Nowej Lewicy do Sejmu w całym kraju. Magdalena Biejat wystartuje do Senatu z Warszawy.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń podkreślał na konferencji prasowej, że lewica zawsze wygrywała, gdy była połączona, a przegrywa podzielona. Mówił, że w tych wyborach na listach Nowej Lewicy znajdzie się prawie tysiąc kandydatów z różnych lewicowych partii, środowisk i organizacji, jak np. Strajk Klimatyczny. Biedroń zwrócił ponadto uwagę, że ponad 100 kandydatów nie ukończyło jeszcze 30. roku życia.

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty zapewniał, że ekipa lewicy jest spójna programowo i wartości są dla niej rzeczą najważniejszą.

Obaj politycy podkreślali, że Lewica zawsze będzie stała po stronie kobiet, demokracji i związków zawodowych pracowników. Mówili też o znaczeniu świeckiego państwa. Przypomnieli, że w sobotę, 2 września, odbędzie się konwencja, na której przedstawione zostanie m.in. hasło wyborcze. Współprzewodniczący Partii Razem Adrian Zandberg dodał, że cztery lata temu lewica szła do wyborów, by wrócić do Sejmu, a teraz idzie do wyborów "po zmianę", czyli przeprowadzić konkretne reformy m.in. w obszarze mieszkalnictwa czy czasu pracy.

Następnie odczytano nazwiska wszystkich 41 liderów list Nowej Lewicy do Sejmu, zdecydowana większość była już zapowiadana.

"Jedynkami" są obecni posłowie m.in. Marek Dyduch otworzy listę w Wałbrzychu, Krzysztof Śmiszek - we Wrocławiu, Krzysztof Gawkowski - w Bydgoszczy, Joanna Scheuring-Wielgus - w Toruniu, Jacek Czerniak - w Lublinie, Anita Kucharska-Dziedzic - w Zielonej Górze.

Tomasz Trela otworzy listę w Łodzi, Anita Sowińska w Piotrkowie Trybunalskim, Paulina Matysiak w Sieradzu, Maciej Gdula w Krakowie, Adrian Zandberg w Warszawie.

Arkadiusz Iwaniak będzie jedynką w okręgu pod Warszawą, Marcelina Zawisza w Opolu, Wiesław Buż w Rzeszowie, Paweł Krutul w Białymstoku, Katarzyna Kotula w Gdańsku, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Gdyni.

Przemysław Koperski otworzy listę w Bielsku-Białej, Zdzisław Wolski w Częstochowie, Wanda Nowicka w Gliwicach, Maciej Konieczny w Katowicach, Włodzimierz Czarzasty w Sosnowcu, Andrzej Szejna w Kielcach, Monika Falej w Elblągu, Marcin Kulasek w Olsztynie, Wiesław Szczepański w Kaliszu, Tadeusz Tomaszewski w Koninie, w Poznaniu Katarzyna Ueberhan, w Koszalinie Małgorzata Prokop-Paczkowska, a w Szczecinie Dariusz Wieczorek.

Pozostałe "jedynki" przypadną lokalnym działaczom Lewicy. Arkadiusz Sikora otworzy listę w Legnicy, Sylwia Buźniak w Chełmie, Paweł Kobielusz w Chrzanowie, w Tarnowie Jacek Jabłoński, w Płocku Paulina Piechna-Więckiewicz, w Radomiu Daniel Oliszewski, Maria Parzychowska-Kurpiewska w Siedlcach, Łukasz Rydzik w Krośnie, a w Pile Dariusz Standerski.

Przedstawiono też kandydatów Nowej Lewicy do Senatu w ramach paktu senackiego; i tak np. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska będzie startować z Legnicy; Magdalena Biejat - z Warszawy; wiceprezydent Włocławka Krzysztof Kukucki z Włocławka; przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej Wojciech Konieczny z Częstochowy, obecny poseł Maciej Kopiec z Katowic. W sumie będzie 15 kandydatów Lewicy do Senatu.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.