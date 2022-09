Wszyscy poszkodowani w wybuchu w koksowni przewiezieni do szpitali; stan trzech – zagrażając życiu

Wszystkie osoby poszkodowane w czwartkowym wybuchu w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej zostały przewiezione do szpitali, stan trzech z nich został określony jako zagrażający życiu i zdrowiu – poinformował PAP dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.

Do wybuchu doszło przed godz. 15 w jednej z hal; poważnie uszkodzone zostały dwa budynki zakładu. Rannych zostało sześć osób. Na miejsce wysłano pięć karetek pogotowia i dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - z Krakowa i Katowic.

"Wszystkie osoby poszkodowane trafiły do szpitali. Dwie z nich trafiły śmigłowcem do szpitala św. Barbary w Sosnowcu i szpitala w Katowicach-Ochojcu. Pozostała czwórka pacjentów została przetransportowana karetkami naziemnymi - jeden do Dąbrowy Górniczej, jeden do Czeladzi i dwóch, z rozległymi oparzeniami, do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich" - powiedział PAP dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu Klaudiusz Nadolny. Jak dodał, stan trzech pacjentów został określony jako zagrażający życiu i zdrowiu.

Asp. Stefan Flasza z Komendy Miejskiej PSP w Dąbrowie Górniczej informował wcześniej PAP, że do eksplozji doszło przed godz. 15 w budynku przemiału węgla - jeden budynek Koksowni jest częściowo zawalony, konstrukcja sąsiedniego też została uszkodzona. Po wybuchu nie doszło do pożaru.

Po wybuchu na miejsce skierowano kilkanaście zastępów strażaków - z PSP, OSP i zakładowej straży pożarnej. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu. Według specjalistów, z którymi rozmawiał dziennikarz PAP, w budynku mógł wybuchnąć pył węglowy.

