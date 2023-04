Wszystkie kraje poradzieckie - oprócz Rosji - mają wyraźny status zapisany w prawie międzynarodowym - oświadczył w niedzielę Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy.

Odniósł się w ten sposób do słów chińskiego ambasadora we Francji, który stwierdził, że kraje byłego ZSRR "nie mają czynnego statusu według prawa międzynarodowego".

"Wszystkie poradzieckie kraje mają wyraźny suwerenny status zapisany w prawie międzynarodowym. Oprócz Rosji, która nieuczciwie zajęła miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" - napisał Podolak na Twitterze (https://tinyurl.com/2p8mm9k6).

"Dziwnie jest słyszeć od przedstawiciela kraju, który ma pedantyczny stosunek do swojej tysiącletniej historii, absurdalną wersję +historii Krymu+" - kontynuował. "Jeśli się chce być dużym politycznym graczem, nie należy powtarzać propagandy rosyjskich outsiderów" - podsumował doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Lu Shaye, ambasador Chin we Francji, w piątkowym wywiadzie dla telewizji LCI został zapytany o stanowisko wobec anektowanego Krymu. Dyplomata odpowiedział: "zależy, jak patrzeć na to zagadnienie", podkreślając, że "nie jest to takie proste". Dodał, że półwysep "początkowo był rosyjski". Dziennikarz zauważył, że według prawa międzynarodowego Krym należy do Ukrainy.

"Według prawa międzynarodowego nawet kraje byłego ZSRR nie mają czynnego statusu, bo nie ma międzynarodowej umowy, która by potwierdzała ich status jako suwerennych państw" - powiedział ambasador.

Jego wypowiedź skrytykowali w sobotę ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Estonii.