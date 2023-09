"Wszystko się zawali". Prezes PiS straszy zwycięstwem Platformy Obywatelskiej

Jeżeli Platforma Obywatelska dojdzie do władzy, to w ciągu stosunkowo krótkiego czasu cały ten system, mechanizm, który myśmy stworzyli po prostu się zawali - powiedział w środę w Opolu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Podczas konwencji w Opolu prezes PiS podkreślił, że 15 października Polacy powinni pójść na wybory i zagłosować. Przypomniał, że za rządów PiS przeprowadzono wiele inwestycji. "Myśmy najpierw naprawili finanse publiczne, bo one były totalnie okradane, na gigantyczną skalę, a później na tej podstawie rozpoczęliśmy wielką politykę społeczną - symbolem jest 500 plus, teraz już za chwilę 800 plus" - przypomniał Kaczyński.

Wśród kierunków działania wymienił jeszcze m.in. zabytki, kulturę, reformę oświaty, zwiększenie wydatków na służbę zdrowia. "To były ogromne środki na to, żeby Polska lokalna się umacniała" - dodał.

"Wyobraźcie sobie państwo taką Polskę, gdzie to wszystko jest wycofywane. Ja wiem, że bardzo wielu ludzi w to nie wierzy i mówi, że +oni zapowiadają, że wszystko zostawią; nie ośmielają się tego zabierać+" - mówił Kaczyński odnosząc się do opozycji.

"Oni się na różne rzeczy ośmielają, na przykład w tej chwili ośmielają się łgać w żywe oczy, że ta tzw. afera to dotyczy 250 tys. wiz, przy czym chyba Tusk jest już bardzo zmęczony, bo już teraz jest 300 tys. To już mu się mnoży" - stwierdził.

Poinformował, że sprawa dotyczy 268 przyspieszeń wizowych. "Nie wierzcie w te wszystkie bzdury, te wszystkie oszustwa" - przestrzegł.

Jarosław Kaczyński: oni tak bezczelnie kłamią, że słońcu wstyd świecić

Według Kaczyńskiego chodzi nie tylko o to, że "oni (Platforma Obywatelska - PAP) tak bezczelnie kłamią, że słońcu wstyd świecić, tylko o to, że oni po prostu nie byliby w żadnym razie w stanie utrzymać tej sytuacji, bo na to trzeba pilnować finansów publicznych".

"Oni już tylko przebierają nogami do tego, żeby znów za te pieniądze chwycić. W ich wykonaniu to jest w ogóle niemożliwe do zrealizowania" - ocenił prezes PiS.

Jego zdaniem, najpierw będą ciąć wydatki na obronę narodową, a następnie także wydatki społeczne. "Będą mówić +tak, ale nie wszystkim+; później +tak, ale nie tyle+; wszystko się proszę państwa zawali. Zawali się cały program popierania Polski lokalnej" - stwierdził Kaczyński.

"Jeżeli oni dojdą do władzy, to w ciągu stosunkowo krótkiego czasu cały ten system, mechanizm, który myśmy stworzyli, się po prostu zawali; zawali, bo się musi zawalić, bo oni inaczej rządzić nie potrafią ze względu na własny brak kwalifikacji, a także ze względu na swoje zaplecze" - dodał wicepremier.

Stawka najbliższych wyborów jest wysoka - ocenił szef PiS

"Ich wybór to znaczy, że cały ten sposób działania w sferze gospodarczej i społecznej (…), otóż ten cały system po prostu zostanie rozbity" - podkreślił Kaczyński dodając, że niektórzy z nich np. Bogusław Grabowski zapowiadają prywatyzowanie wielkich polskich firm.

"Krótko mówiąc, wszystko się po prostu zawali. To też jest stawka tych wyborów. Musicie państwo o tym pamiętać (…) Ten system może być utrzymany tylko jeśli są ludzie, jest zaplecze, które to popiera. Oni nie mają ani takich ludzi, nie mają takich umiejętności i nie mają takiego zaplecza" - stwierdził szef PiS.