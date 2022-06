WUF11: brakuje ram prawnych chroniących osoby starsze

Brakuje ram prawnych chroniących osoby starsze przed dyskryminacją ze względu na wiek – wskazał przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka podczas sesji poświęconej osobom starszym na Światowym Forum Miejskim w Katowicach.

"Rzeczywistość międzynarodowa jest taka, że ramy prawne, które powinny chronić osoby starsze, nadal sprawiają, że pozostają one niewidzialne w społeczeństwie. Nie ma wyraźnych gwarancji, które chroniłyby osoby starsze i pozwoliłyby wyeliminować konsekwencje dyskryminacji ze względu na wiek" - powiedział podczas wtorkowej sesji Rio Ohada z biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka.

Przypomniał, że to właśnie osoby starsze, które wniosły szczególny wkład w rozwój społeczeństwa, szczególnie ucierpiały w czasie pandemii.

"Musimy zmieniać nasze nastawienie, mentalność, promować dobre praktyki wdrażane w obszarach miejskich, usuwać dyskryminujące przepisy" - apelował Rio Ohada.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed przedstawił polskie rozwiązania poprawiające byt seniorów, takie jak trzynasta i czternasta emerytura, program Mama 4 plus premiujący osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły uprawnień emerytalnych, a także program "Opieka 75 plus" zwiększający osobom starszym dostępność do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wspiera on zarówno seniorów samotnych, jak i pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat lub więcej i mieszkających w gminach do 60 tys. mieszkańców.

Wspomniał także o programie "Aktywni plus", z którego tylko w 2021 r. skorzystało ponad 450 tys. osób powyżej 60 lat, w tym ponad 98 tys. osób z niepełnosprawnościami. Celem tego programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

Odbywające się obecnie w Katowicach Światowe Forum Miejskie to największe i najważniejsze cykliczne wydarzenie na świecie poświęcone rozwojowi miast. Zakończy się w czwartek.