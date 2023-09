Wyborcy chcą debaty liderów PO i PiS

74,5 proc. badanych oczekuje debaty z udziałem liderów PO i PiS: Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS.

Kampania wyborcza potrwa do piątku 13 października, do północy. W sondażu dla Rzeczpospolitej i RMF FM zapytano, czy do tego czasu powinna odbyć się debata z udziałem liderów: Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego.

Jak czytamy w piątkowym wydaniu "Rz", większość badanych, bo 57,3 proc. "zdecydowanie" oczekuje takiej debaty, a "raczej" oczekuje jej 17,2 proc. ankietowanych. Przeciwnicy debaty z udziałem liderów są w mniejszości. 12,9 proc. "raczej" jej nie oczekuje, a 10,7 proc. wyborców w tym badaniu "zdecydowanie" jej nie oczekuje. 1,9 proc. respondentów nie ma zdania.

IBRiS dla Rzeczpospolitej i RMF FM przeprowadzono 22-23 września br. na 1000-osobowej grupie respondentów.