Wybory: Jak zagłosować ze szpitala?

Osoby, które spodziewają się, że w wyborczą niedzielę mogą trafić do szpitala, aby oddać głos powinny pobrać wcześniej zaświadczenie o prawie do głosowania. Jeśli wyborca trafi do placówki medycznej w dniu wyborów i bez zaświadczenia, tam nie zagłosuje.

Pobyt w szpitalu nie oznacza, że wyborca będzie musiał zrezygnować z udziału w wyborach. W zdecydowanej większości szpitali w kraju zostały utworzone tzw. odrębne obwody głosowania.

Jeśli wyborca trafi do szpitala najpóźniej dzień przed wyborami, komisja wyborcza dopisze go do spisu wyborców. Jednocześnie zostanie on z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Inaczej jest w przypadku osoby, która trafi do szpitala w dniu wyborów. Wtedy komisja nie będzie mieć możliwości sprawdzenia, czy dana osoba nie oddała już głosu i nie będzie mogła dopisać wyborcy do spisu.

Z kolei osoby, które wiedzą, że w każdej chwili mogą znaleźć się w szpitalu - m.in. kobiety w ciąży czy pacjenci z chorobami przewlekłymi - chcąc zabezpieczyć swoje prawo do głosowania, mogą pobrać wcześniej zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek - z własnoręcznym podpisem - o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do czwartku, 12 października. Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.