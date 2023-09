PiS zebrało ponad 2 mln podpisów poparcia pod listami do Sejmu i kandydatami do Senatu; Lewica - 500 tys.; Konfederacja - ponad pół miliona; Trzecia Droga - blisko pół miliona - wynika z informacji przekazanych PAP przez ugrupowania.

Na zadane w tej sprawie pytania PAP nie uzyskała odpowiedzi od polityków Koalicji Obywatelskiej.

Kilka dni temu sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski poinformował, że listy PiS do Sejmu w 41 okręgach zostały zgłoszone, a także kandydaci do Senatu. "Dziękujemy za ponad 2 mln podpisów poparcia kandydatów Prawa i Sprawiedliwości" - przekazał Sobolewski.

Jak poinformował PAP szef sztabu Lewicy Włodzimierz Czarzasty, jego formacja zebrała 500 tysięcy podpisów pod listami do Sejmu i kandydatami do Senatu. "Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo zebraliśmy pół miliona podpisów i zarejestrowaliśmy wszystkie listy, jeżeli chodzi o Sejm, a jeżeli chodzi o Senat to 14 list, a jedna nie została zarejestrowana, bo nie uznano jakiejś liczby głosów i zabrakło 60 głosów i w poniedziałek odwołaliśmy się do Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie" - powiedział Czarzasty.

Rzecznik PSL Miłosz Motyka powiedział PAP, że Trzecia Drogi zebrała w sumie blisko pół miliona podpisów. Pod listami swoich kandydatów do Sejmu ponad 350 tys. podpisów. "Około 230 tys. podpisów jest naszych, a około 120 tys. Polski 2050" - doprecyzował Motyka.

Szef sztabu wyborczego Konfederacji Witold Tumanowicz przekazał PAP, że jego ugrupowanie zebrało "ponad 300 tys. podpisów pod listami sejmowymi i ponad 200 tys. pod listami senackimi".

W ostatnią środę o godz. 16 minął termin, do którego komitety wyborcze mogły zgłaszać listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów. Z kolei zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców z danego okręgu wyborczego.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.