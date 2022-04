Wybory prezydenckie we Francji. Są wstępne wyniki I tury

Po obliczeniu 96 procentu głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji ubiegający się o reelekcję prezydent Emmanuel Macron uzyskał 27,41 proc. głosów, a na szefową Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen zagłosowało 24,03 proc. wyborców.

Po obliczeniu 96 procentu głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji ubiegający się o reelekcję prezydent Emmanuel Macron uzyskał 27,41 proc. głosów, a na szefową Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen zagłosowało 24,03 proc. wyborców - poinformowała agencja Reutera.

Trzecie miejsce zajął szef Francji Nieujarzmionej Jean-Luc Melenchon z 21,57 proc. głosów.

Wyniki te oznaczają, że w drugiej turze wyborów zaplanowanej na 24 kwietnia zmierzą się Macron i Le Pen.



Programy wyborcze Macrona i Le Pen, którzy przeszli do drugiej tury, znacząco się różnią.



Macron proponuje m.in. powrót do reformy emerytalnej i podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 65 lat. Chce także przeprowadzić reformę sądownictwa, podatku spadkowego, szkolnictwa i wynagrodzeń w sektorze medycznym. Zapowiedział budowę nowych reaktorów nuklearnych i dalszy rozwój tego sektora energetyki, a także sektora energii ze źródeł odnawialnych.



W polityce zagranicznej Macron proponuje kontynuację sojuszu w Niemcami w UE oraz wprowadzenie podatku węglowego na granicach Europy.



Program Le Pen koncentruje się wokół kwestii społecznych i obniżce podatku VAT na paliwa z 20 proc. do 5,5 proc. Szefowa skrajnej prawicy chce podwyżek płac na poziomie 10 proc. oraz wsparcia dla starszych osób do 1000 euro miesięcznie. Proponuje również podwojenie liczby sędziów oraz miejsc w więzieniach. Chce promować francuskie rolnictwo i wstrzymać budowę farm wiatrowych. Opowiada się za ograniczeniem imigracji i naturalizacji obywateli innych państw. Odrzuca wydłużenie wieku emerytalnego, zapowiada więcej środków na edukację i sektor zdrowia.



W kwestiach międzynarodowych Le Pen opowiada się za wyjściem Francji z NATO i utrzymaniem współpracy z Rosją w "pewnych sektorach". Jest przeciwna większej integracji w ramach UE, opowiadając się za tzw. unią ojczyzn.