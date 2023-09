Wyciekło ćwierć biliona złotych? Premier oskarża Donalda Tuska

Szef PO Donald Tusk pozwolił, by z budżetu państwa wyciekło co najmniej 250 mld zł; to tak, jakby zniknęło 5 tys. km autostrad - mówił we wtorek w Trzciance (Wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki.

"Mówię wprost, w czasach PO, za rządów Tuska - według danych Komisji Europejskiej i firmy PwC - zniknęło z budżetu państwa polskiego co najmniej 250 mld zł. To jest tak, jakby zniknęło 5 tys. km autostrad, jakby zniknęło pięć lat wypłaty 500 plus, jakby zniknęło np. siedem lat 13. i 14. emerytury" - powiedział szef rządu na spotkaniu z mieszkańcami Trzcianki. "Oni są niebezpiecznymi ludźmi. Nie wolno ich dopuścić do władzy" - dodał.

W ocenie Morawieckiego lider PO pracował "mniej więcej 3,5 dnia, 4 dni". "Palili sobie cygarka, pili bardzo drogie alkohole za pieniądze publiczne. Tusk pił bardzo drogie alkohole za pieniądze wasze, Polacy; nie pracował, pozwalał tym 250 mld przeciekać, jak przez durszlak" - powiedział.

Według premiera dla Donalda Tuska ważna była tylko jedna autostrada - do Berlina. "Dlaczego była taka ważna? Bo chciał, żeby pani, pan i żeby te rodziny wyjechały tam - na szparagi pod Berlin lub do innego niemieckiego landu. To był ich plan - zrobić z Polaków tanią siłę roboczą. My się temu planowi przeciwstawiliśmy" - zaznaczył premier.

Według niego powrót do władzy Tuska oznaczałby powrót głodowych pensji i pracy za 5 zł. "Przestrzegam przed tym, bo to niebezpieczny człowiek. Lis farbowany, który chce się zakraść do waszych kurników, naszych domów, zakładów pracy. To wszystko to jedno wielkie niebezpieczeństwo" - ocenił premier.

Zapewnił jednocześnie, że dla rządu ważniejsza od autostrady do Berlinie "jest sala gimnastyczna w Trzciance, drogi powiatowe, miejsca pracy w takich miejscowościach jak Trzcianka, Piła, Czarnków".

"Właśnie takie miejscowości to serce Polski. Tu żyje większość Polaków. Dlatego całkowicie przestawiliśmy liberalną wajchę prawa dżungli panującą wcześniej. Przestawiliśmy ją na rzecz mniejszych miejscowości" - powiedział Morawiecki.

