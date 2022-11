Wycofanie z Chersonia strategiczną porażką Rosji

Wycofanie się sił rosyjskich z Chersonia oznacza dla Rosji "kolejną strategiczną porażkę" - powiedział w sobotę brytyjski minister obrony Ben Wallace.

"Ogłoszone wycofanie się Rosji z Chersonia oznacza dla (tego kraju) kolejną strategiczną porażkę. W lutym Rosja nie zdołała zająć żadnego ze swoich głównych celów z wyjątkiem Chersonia. Teraz, kiedy on również został poddany, zwykli mieszkańcy Rosji z pewnością muszą zadać sobie pytanie: +Po co było to wszystko?+. Rosyjska armia poniosła ogromne straty w wyniku nielegalnej inwazji i (Rosja) osiągnęła jedynie międzynarodowy izolacjonizm i upokorzenie. Ukraina będzie dalej parła naprzód" - oświadczył Wallace.

"Wielka Brytania i społeczność międzynarodowa będą nadal wspierać (stronę ukraińską) i chociaż wycofanie się (wojsk rosyjskich) jest przyjmowane z radością, nikt nie zamierza lekceważyć ciągłego zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej" - podkreślił.

Rosja poinformowała, że jej wojska zakończyły wycofywanie się z zachodniego brzegu Dniepru w Chersoniu o 5 rano czasu lokalnego 11 listopada. Również w piątek wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) ogłosił, że Chersoń wraca pod kontrolę Ukrainy, a do miasta wkraczają oddziały ukraińskich sił zbrojnych.