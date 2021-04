Wyjątkowo źle by to o nas świadczyło, gdybyśmy nie wyciągnęli wniosków z pandemii

- Wykorzystywanie scenariuszy przyszłości można porównać do gry w szachy. Tu także musimy przewidzieć ruch naszego konkurenta, myśleć kilka kroków naprzód. To jest apel do mistrzów biznesu - myślmy właśnie w taki sposób - zachęca Kacper Nosarzewski, futurolog, partner w firmie foresightu strategicznego 4CF.

- Są obszary, w których zmiany są bardzo szybkie. W wielu dziedzinach jednak postęp jest mozolny, innowacje nie rodzą się z dnia na dzień. Należy pomyśleć, jak wydawać środki na inwestycje badawczo-rozwojowe, by za 5 lat surfować na fali zmian i tworzyć trwałe przewagi konkurencyjne - wyjaśnia futurolog Kacper Nosarzewski.

Choć nie wszystko da się przewidzieć, można wdrażać dobre praktyki, które podsuwa foresight strategiczny.

Rozmowa to element cyklu rozmów z ekspertami, politykami i menedżerami w ramach projektu EEC People w trwającej kampanii Europejskiego Kongresu Gospodarczego w roku 2021, której kulminacją będzie wrześniowe wydarzenie.



Lekcja z pandemii – do odrobienia