Wykaz świadczeń gwarantowanych ambulatoryjnej opieki poszerzy się o iniekcję doszklistkową

Wprowadzenie do wykazu świadczeń gwarantowanych ambulatoryjnej opieki specjalistycznej iniekcji doszklistkowej, procedury medycznej polegającej na podawania leków do wnętrza gałki ocznej, przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia.

Wprowadzenie nowego świadczenia to realizacja rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Projekt rozporządzenia jest na etapie uzgodnień.

Iniekcja to procedura medyczna polegająca na podawania do wnętrza gałki ocznej preparatów leczniczych. Stosowana jest w leczeniu różnych schorzeń oka: neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, cukrzycowego obrzęku plamki, niedrożności żył siatkówki, zakrzepu gałęzi żyły środkowej siatkówki, zapaleniu wnętrza gałki ocznej, retinopatii cukrzycowej czy krótkowzroczności patologicznej.

Obecnie iniekcja doszklistkowa finansowana jest ze środków publicznych w ramach programu lekowego "Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0)" i w ramach lecznictwa szpitalnego. Wprowadzenie świadczenia do wykazu świadczeń gwarantowanych pozwoli na podawanie pacjentom w trybie ambulatoryjnym steroidów, antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, leków przeciwwirusowych i leków immunosupresyjnych.

Jak uzasadniono, "wstrzyknięcie do ciała szklistego preparatu leczniczego umożliwia wysoce ukierunkowaną terapię lekową, maksymalizując dostarczanie leku terapeutycznego do tylnego bieguna oka, jednocześnie minimalizując toksyczność ogólnoustrojową. Korzyści z iniekcji do ciała szklistego zależą od leczonej patologii oka, ale zazwyczaj obejmują poprawę widzenia lub zapobieganie pogorszeniu widzenia. W przypadku infekcji korzyścią jest również bezpośrednie dostarczenie antybiotyku czy leku przeciwgrzybiczego do oka w pobliżu ogniska infekcji".