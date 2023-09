Wyłoniono laureatów II konkursu im. Szymanowskiego w kategoriach wykonawczych

Wyłoniono laureatów drugiego Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w kategoriach fortepian, skrzypce, kwartet smyczkowy oraz głos. W sobotę wieczorem rozpoczęła się gala wręczenia nagród z koncertem nagrodzonych.

Kierowany do młodych twórców Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Karola Szymanowskiego w Katowicach odbywa się regulaminowo co cztery lata w czterech kategoriach wykonawczych: fortepian, skrzypce, kwartet smyczkowy i głos. Piątą, szczególną kategorię tworzy konkurs kompozytorski, który rozgrywa się przed konkursem wykonawczym (w tej edycji został przeprowadzony w ub. roku).

Jak poinformowała w sobotę kierowniczka działu marketingu i promocji Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Julia Lagos, nazwiska laureatów w poszczególnych kategoriach zostały ogłoszone podczas koncertów finałowych, które odbyły się 13 i 14 września (fortepian i skrzypce) oraz 21 i 22 września (kwartet smyczkowy i śpiew).

W kategorii fortepianu I nagrodę otrzymał Kaho Araishi, II nagrodę - Krzysztof Wierciński, a III nagrodę - Gaspard Thomas. Nagrodę specjalną za interpretacje utworów Karola Szymanowskiego i wyróżnienie za najlepszą interpretację utworu współczesnego nagrodzonego w konkursie dostał Gaspard Thomas. Honorowe wyróżnienia otrzymali Daniel Aulak, Michał Basista oraz Lily Phee.

W kategorii skrzypiec I miejsce zajęła Seina Matsuoka, II miejsce - Elvin Hoxha Ganiyev, a III miejsce - Jakub Staszel. Zwyciężczyni otrzymała też nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu współczesnego nagrodzonego w konkursie, a Maya Wichert - za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego. Honorowe wyróżnienie dla wyróżniającego się uczestnika drugiego etapu dostała Sara Dragan, a nagrodę dla najlepszego pianisty kameralisty (w kategorii skrzypce) - Yuto Kiguchi.

W kategorii kwartetów smyczkowych pierwszej nagrody nie przyznano. II miejsce zajął Turicum Quartet, a III miejsce i nagrodę za najlepszą interpretację kwartetu Karola Szymanowskiego - Neuma Quartet. Nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworu współczesnego nagrodzonego w konkursie kompozycji trafiły do Quiron Quartet i Monbijou Quartet.

Polacy zdominowali kategorię śpiewu - I miejsce zajęła Magdalena Lucjan, a II miejsce - Jan Żądło (również najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego). III nagrody nie przyznano. Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu współczesnego nagrodzonego w konkursie kompozycji otrzymała Monika Radecka, a nagrodę specjalną dla najlepszego pianisty kameralisty (w kategorii śpiewu) - Grzegorz Bies.

Laureaci konkursu zostali nagrodzeni pulą nagród o łącznej wartości blisko 300 tys. euro. (25 tys. euro dla I nagrody, 18 tys. euro dla II nagrody i 10 tys. euro dla III nagrody we wszystkich czterech kategoriach wykonawczych). Oprócz nagród głównych przewidziano pozaregulaminowe, jak wypożyczenie skrzypiec Ex-Kavakos Guadagnini z pracowni lutniczej Florian Leonhard Fine Violins czy zaproszenie do udziału w 47. Edycji (i kolejnych) Festiwalu Muzyki Karola Szymanowskiego.

Pięciu obsadom jury przewodniczyli: Daniel Stabrawa (jury skrzypiec), Kevin Kenner (jury fortepianu), Peter Schuhmayer (jury kwartetów smyczkowych), Dominik Licht (jury śpiewu) i Francesco Filidei (jury kompozycji).

Patronat nad II Międzynarodowym Konkursem Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w ramach komitetu honorowego objęły znane postacie świata muzycznego: Piotr Beczała, Andrzej Jasiński, Eugeniusz Knapik, sir Simon Rattle oraz Joanna Wnuk-Nazarowa.

Jak przypomniała w sobotę Lagos, Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Karola Szymanowskiego zorganizowany został po raz pierwszy w 2018 r. z inicjatywy m.in. ówczesnej dyrektor NOSPR Joanny Wnuk-Nazarowej oraz władz katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Protoplastą konkursu były dwie edycje Konkursu Kompozytorskiego (w 2012 i 2015 r.) i dwie edycje Konkursu Kwartetów Smyczkowych (w 2014 i 2017 roku) zainicjowane przez Joannę Domańską, ówczesną prezeskę Towarzystwa Muzycznego im. K. Szymanowskiego w Zakopanem.

W 2018 r. organizację wydarzenia przejął zespół NOSPR. Przedsięwzięcie dopełniło krajobraz kulturalny Katowic - Miasta Muzyki UNESCO - gromadząc wówczas w stolicy woj. śląskiego najlepszych młodych instrumentalistów i wokalistów z całego świata.

Zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym przyjęli wówczas sir Simon Rattle oraz Krzysztof Penderecki. Konkurs odbywał się w pięciu kategoriach: fortepian, skrzypce, kwartet smyczkowy, śpiew oraz kompozycja. Najwyższe stopnie podium zajęli wówczas Tymoteusz Bies (fortepian), Ewa Tracz (śpiew), Sławomira Wilga (skrzypce), Eliot Quartett (kwartet smyczkowy) i Giovanni Bonato (kompozycja).

"Kiedy przed pięcioma laty przygotowywaliśmy się do rozpoczęcia pierwszego Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego, przyświecał nam jasny cel. Chcieliśmy stworzyć w Polsce największy interdyscyplinarny konkurs muzyczny, dzięki któremu bogactwo twórczości Karola Szymanowskiego zalśni pełnym blaskiem" - powiedziała dyrektor konkursu i NOSPR Ewa Bogusz-Moore.

"Chcieliśmy, żeby jego dzieła rozbrzmiewały w przestrzeniach, na jakie zasługują. Chcieliśmy zarazić młodych artystów pasją do Szymanowskiego, wierząc, że raz rozbudzony zachwyt pozostanie z nimi na zawsze. To, co pięć lat temu było śmiałą wizją, dziś jest inspirującą historią, która ma swoich bohaterów i bohaterki, zwroty akcji, szczęśliwe zakończenia i nowe początki. Zwycięzcy pierwszej edycji stali się cenionymi interpretatorami muzyki Szymanowskiego - i nie tylko" - dodała Bogusz-Moore.

Druga edycja konkursu ze względu na pandemię wyjątkowo odbyła się pięć lat po pierwszej (regulamin mówi o cyklu czteroletnim). Nowością było zaplanowanie konkursu w kategorii kompozycja na 2022 r., w czterech różnych kategoriach wykonawczych tak, aby nagrodzone utwory mogły stać się pozycjami obowiązkowymi dla uczestników konkursu w kategorii wykonawczych w tym roku.

Wydarzenie organizuje Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, miastem Katowice, Polskim Radiem, Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Towarzystwem Muzycznym im. Karola Szymanowskiego.

