Wyłoniono projekt instalacji, która upamiętni rocznicę Gorzowskiego Sierpnia '82

W poniedziałek ogłoszono wynik konkursu na koncepcję instalacji artystycznej upamiętniającej wydarzenia z 31 sierpnia 1982 r., do których doszło w Gorzowie Wlkp. Miała wtedy miejsce kilkutysięczna demonstracja przeciwko wprowadzonemu przez władze komunistyczne stanowi wojennemu.

"Chcieliśmy upamiętnić to wydarzenie w przestrzeni publicznej, stąd pomysł na zorganizowanie konkursu na koncepcję instalacji artystycznej, która miałaby stanąć w Gorzowie, na skwerze, naprzeciw miejsca, gdzie odbywały się te wydarzenia" - wyjaśnił na konferencji prasowej zastępca prezydenta Gorzowa Wlkp. Jacek Szymankiewicz.

Dodał, że na konkurs nadesłano 10 prac, a komisja miała trudne zadanie, gdyż wszystkie były bardzo ciekawe.

"Zależało nam na tym, aby upamiętnienie miało charakter symboliczny, ale też, by instalacja mogła się dobrze wkomponować w przestrzeń publiczną, która ma charakter wspólny" - dodał Szymankiewicz.

Zwycięski projekt opracowała grupa gorzowskich projektantów: Helena Kułak-Świerblewska, Katarzyna Widera i Jakub Cap. Zaproponowana przez nich instalacja składa się z około 20 prostopadłościanów z polerowanej, nierdzewnej stali.

Będą na nich umieszczone informacje o wydarzeniu z 1982 r., a jednocześnie będą one dawały efekt lustra. Ich kąt i miejsce ustawienia sprawi, że osoby patrzące na panele będą miały wrażenie, że stają się częścią tłumu, zobaczą też odbicia charakterystycznych elementów centrum miasta.

Rozstrzygnięty w poniedziałek konkurs został ogłoszony podczas tegorocznych obchodów 39. rocznicy Gorzowskiego Sierpnia'82. Autorzy zwycięskiego projektu otrzymali nagrodę w wysokości 30 tys. zł.

Budowa instalacji będzie realizowana i finansowana wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i miasto Gorzów Wielkopolski. Jej odsłonięcie ma nastąpić w przyszłym roku podczas obchodów 40. rocznicy Gorzowskiego Sierpnia '82.

31 sierpnia 1982 r. w Gorzowie odbyła się duża demonstracja, a okazją była druga rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Podziemie gorzowskie wezwało do udziału w niej mieszkańców miasta, m.in. na znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego. Wokół katedry zgromadziło się około 5 tys. ludzi, choć są też opinie, że było ich znacznie więcej. Odśpiewano hymn państwowy i pieśni patriotyczne, była wspólna modlitwa.

Krótko potem do akcji wkroczyła Milicja Obywatelska, a zamieszki trwały kilka godzin i ogarnęły różne części miasta. ZOMO użyło armatek wodnych i gazu łzawiącego. Milicja zatrzymała 137 osób, a po kolejnych dniach liczba ta wzrosła do 202. W związku z tymi wydarzeniami 26 osób zostało skazanych na kary do czterech lat więzienia.

W czasie stanu wojennego było to jedno z największych wystąpień przeciwko komunistycznej władzy, do jakich doszło w zachodniej części Polski.

Na skwerze 31 sierpnia 1982 r., nieopodal katedry w centrum Gorzowa, znajduje się już pamiątkowa tablica z najważniejszymi informacjami o tej manifestacji. W przyszłym roku stanie tam instalacja artystyczna upamiętniająca te wydarzenie.