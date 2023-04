Wypadek porsche na S8 w Podlaskiem: śledczy czekają na opinię z zakresu ruchu drogowego

Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem czeka na ekspertyzę biegłego z zakresu ruchu drogowego - kluczową opinię w sprawie okoliczności wypadku osobowego porsche na trasie ekspresowej S8, w którym trzy miesiące temu zginęły trzy osoby. Opinia może być gotowa w połowie czerwca.

Do tragedii na drodze ekspresowej z Warszawy do Białegostoku doszło wczesnym rankiem 29 stycznia na jezdni w kierunku Białegostoku, na wysokości miejscowości Sikory Pawłowięta (Podlaskie). Z nieustalonych na razie przyczyn porsche na łomżyńskich numerach rejestracyjnych uderzyło w tył naczepy ciężarówki. Do wypadku doszło na prawym pasie jezdni, samochody jechały w tym samym kierunku.

Ofiary wypadku to mężczyźni w wieku 28, 35 i 36 lat, mieszkańcy powiatów: białostockiego i łomżyńskiego; policja informowała (co potwierdziły też wstępne wyniki sekcji zwłok), że jadący porsche nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jedna z ofiar to 36-letni działacz PSL z regionu, szef struktur ludowców w powiecie łomżyńskim Tomasz Jakacki. W wypadku zginął też 35-letni lekarz ze szpitala w Łomży.

Śledztwo w sprawie wypadku ze skutkiem śmiertelnym wszczęła - właściwa miejscowo - Prokuratura Rejonowa w Wysokiem Mazowieckiem i to pod jej nadzorem wykonywane są czynności.

Prokuratura od początku zwraca uwagę, że kluczowa będzie opinia z zakresu ruchu drogowego, która jest przygotowywana w oparciu o pozostałe dowody zebrane w tej sprawie przez śledczych; to m.in. zeznania świadków, wyniki sekcji zwłok ofiar wypadku, dane z innych badań medycznych oraz opinii, np. z zakresu mechanoskopii. "Prawdopodobny termin wydania opinii z zakresu ruchu drogowego, to około połowy czerwca" - poinformował w środę PAP szef wysokomazowieckiej prokuratury Grzegorz Eryk Kryszpin.

"Jeżeli - po wydaniu opinii przez biegłego z zakresu ruchu drogowego - nie pojawią się jakiekolwiek inne wątpliwości, zostanie ustalona przyczyna tego wypadku i wydana decyzja merytoryczna w tej sprawie" - dodał prok. Kryszpin. Jak wcześniej mówił PAP, ta opinia "zamknie klamrą" to postępowanie; znajdzie się w niej opis zdarzenia według biegłego i tego, kto ponosi za wypadek odpowiedzialność.

Porsche uderzyło w ciężarówkę na litewskich numerach rejestracyjnych. Jej kierowca był trzeźwy, nie ucierpiał w wypadku. Zarówno on, jak i jego pasażer, mają w sprawie status świadków. Z pierwszych odczytów tachografu wynikało, że w momencie uderzenia ciężarówka jechała z prędkością niespełna 90 km/h.