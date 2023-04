Wyrok w ponownym procesie ws. faktur byłego lidera KOD Mateusza Kijowskiego - możliwy w czerwcu

Do rychłego końca zbliża się ponowny proces w sprawie tzw. afery fakturowej w Komitecie Obrony Demokracji. Były szef tego stowarzyszenia Mateusz Kijowski, oskarżony o poświadczenie nieprawdy w fakturach za obsługę informatyczną, może usłyszeć wyrok na najbliższej rozprawie w czerwcu.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Były lider KOD zasiada na ławie oskarżonych w pruszkowskim sądzie rejonowym po raz drugi w tej samej sprawie. Ponad dwa i pół roku temu, we wrześniu 2020 r. sąd rejonowy uznał Kijowskiego winnym poświadczenia nieprawdy w siedmiu fakturach za obsługę informatyczną komitetu i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz 5 tys. zł grzywny. Po apelacji Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił ten wyrok i przekazał go do ponownego rozpatrzenia przez pruszkowski sąd. Proces ruszył ponownie w grudniu 2021 r.

Jak ustaliła PAP, sąd w Pruszkowie jest bliski rozstrzygnięcia tej sprawy. Z informacji przekazanych przez obrońcę Kijowskiego, mec. Michał Zacharskiego wynika, że na najbliższej rozprawie, zaplanowanej na 27 czerwca, sąd wysłucha mów końcowych obrony i prokuratury. Adwokat nie wykluczył też możliwości ogłoszenia wówczas orzeczenia. "Ostatnie zeznania i opinia uzupełniająca biegłego, dają optymistyczny obraz sytuacji. Jestem zbudowany, że wreszcie zaczęła na jaw wychodzić prawda. Okazuje się, że planowany był w stowarzyszeniu przewrót i byli tam ludzi bardzo niechętni Mateuszowi Kijowskiemu, którzy wykorzystali kwestię ekwiwalentnego pobierania świadczenia pieniężnych za pomocą spółki, żeby zrobić przewrót pałacowy" - powiedział PAP mec. Zacharski.

Sprawa nieprawidłowości w rozliczaniu finansowym stowarzyszenia uważana była za punkt zwrotny w dziejach bardzo popularnego niegdyś ruchu. Faktury byłego lidera KOD doprowadziły do kryzysu i marginalizacji komitetu. Według Kijowskiego rzeczywistym celem afery było usunięcie go z KOD i przejęcie władzy w organizacji.

Pierwszy proces w tej sprawie toczył się od czerwca 2018 r. do września 2020 r. Mężczyźni nie przyznali się wtedy do winy. Kijowski zapewniał przy tym, że on sam nie brał udziału w podejmowaniu decyzji dot. wypłaty środków KOD.

Ostatecznie pruszkowski sąd uznał Kijowskiego za winnego poświadczenia nieprawdy w siedmiu fakturach i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz 5 tys. zł grzywny. Sąd podkreślił przy tym, że mężczyzna nie przywłaszczył pieniędzy komitetu, czego uznania domagała się prokuratura. Tym samym wyrokiem pruszkowski sąd uniewinnił Piotra Ch. Od orzeczenia odwołała się zarówno prokuratura, która domagała się wcześniej kary po roku pozbawienia wolności dla obu oskarżonych oraz orzeczenia solidarnego obowiązku naprawienia szkody finansowej, jak i Kijowski.

W maju 2021 r. warszawski sąd okręgowy uchylił wyrok wobec obu mężczyzn i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi w Pruszkowie. Według sądu okręgowego ustalenia faktyczne sądu I instancji były nieprawidłowe. Jak argumentowano wtedy, sąd rejonowy błędni nie przyjął, że oskarżeni przywłaszczyli pieniądze KOD i działali w porozumieniu.