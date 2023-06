Wyrok ws. Psycho Fans – 12 lat dla "Maślaka", 15 – dla "Lucky’ego" (aktualizacja)

12 lat więzienia dla Macieja M., ps. Maślak i 15 lat dla Łukasza L., ps. Lucky – takie kary łączne wymierzył w Sąd Okręgowy w Katowicach głównym oskarżonym w procesie gangu pseudokibiców Ruchu Chorzów – Psycho Fans. Tzw. mali świadkowie koronni uzyskali nadzwyczajne złagodzenie kary. Sąd rozpoczął w czwartek ogłaszanie wyroku w głównym procesie tej grupy.

Ten największy proces w sprawie Psycho Fans toczy się od 2019 r. Odpowiada w nim 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw, m.in. zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania, pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, czy handel dużymi ilościami narkotyków.

Jak dotychczas - po ogłoszeniu kar wobec większości oskarżonych - skład orzekający uznał ich za winnych niemal wszystkich zarzucanych im przestępstw. W południe przewodnicząca składu orzekającego Ewa Wrońska ogłosiła przerwę. Po niej sąd ogłosi wyrok w sprawie pozostałych oskarżonych.

"Maślak" został uznany za winnego prawie wszystkich zarzucanych mu przestępstw, w tym za kierowanie grupą Psycho Fans. Sąd uniewinnił go od zarzutu utrudniania postępowania. Skazany na 15 lat pozbawienia wolności "Lucky" został uznany za winnego m.in. udziału w pobiciach z użyciem niebezpiecznych narzędzi i kradzież flag GKS-u Katowice. Kajetan B., ps. Kajo został skazany, m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca Górnika Zabrze, na 11 lat więzienia. Prokuratura, która uważa, że było to zabójstwo, żądała dla niego 25 lat pozbawienia wolności.

Innych oskarżonych sąd również uznawał za winnych i wymierzał im z reguły kilkuletnie wyroki. Jeden z nich został skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Łukasz B., ps. Baluś - jeden z tzw. małych świadków koronnych, który złożył zeznania obciążające kompanów dostał karę 4 lat więzienia w zawieszeniu na 10, inny mały świadek koronny Maciej S., ps. Maciuś - 3 lata w zawieszeniu na 10, a kolejny - Marek K., ps. Celebryta - 11 miesięcy z zawieszeniu na 10 lat.

Prokurator Jacek Otola w rozmowie z dziennikarzami wyraził zadowolenie, że sąd potwierdził istnienie grupy Psycho Fans. Zaznaczył, że wyrok, ze względu na jego obszerność, będzie oceniany, dopiero kiedy pojawi się w wersji pisemnej wraz z uzasadnieniem. "Na pewno pozytywne dla prokuratury jest to, że sąd uznał istnienie zorganizowanej grupy przestępczej Psycho Fans, wskazał jej kierownictwo, a także przypisał oskarżonym znakomitą większość zarzucanych im czynów i wymierzył im - przynajmniej jak do tej pory - realnie surowe kary pozbawienia wolności co do najważniejszych uczestników tejże struktury przestępczej" - powiedział oskarżyciel.

Pytany o wyrok wobec Kajetana B. prok. Otola odpowiedział, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem prokuratura zastanowi się nad ewentualnym złożeniem apelacji. "Na pewno będziemy musieli dokonać oceny metody, jaką sąd przyjął przy łączeniu kar indywidualnych (...) - kary jednostkowe są karami względnie surowymi, natomiast są one potem łączone w sposób korzystny dla oskarżonych" - dodał.