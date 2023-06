Wyrok ws. Psycho Fans – 12 lat dla "Maślaka", 15 – dla "Lucky’ego" (aktualizacja)

12 lat więzienia dla Macieja M. ps. Maślak i 15 lat dla Łukasza L., ps. Lucky – takie kary łączne wymierzył Sąd Okręgowy w Katowicach głównym oskarżonym w procesie gangu pseudokibiców Ruchu Chorzów – Psycho Fans. Tzw. mali świadkowie koronni uzyskali nadzwyczajne złagodzenie kar.

Ten największy proces w sprawie Psycho Fans toczył się od 2019 r. Odpowiadało w nim 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw, m.in. zabójstwo, usiłowanie zabójstwa, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, czy handel dużymi ilościami narkotyków.

Sąd, który w czwartek ogłosił nieprawomocny wyrok w głównym procesie tej grupy - z jednym wyjątkiem - uznał oskarżonych za winnych i wymierzył im od 15 lat pozbawienia wolności do kar więzienia w zawieszeniu. Przez kilka godzin przewodnicząca składu orzekającego Ewa Wrońska ogłaszała kary jakie sąd wymierzył oskarżonym, później wraz z sędzią Piotrem Horzelą przedstawiła ustne motywy rozstrzygnięcia.

Jak podkreśliła sędzia Wrońska, nie ma wątpliwości, że istniała zorganizowana grupa przestępcza Psycho Fans, która cechowała się niezwykłą brutalnością, a jej członkowie dążyli do eliminacji osób uznawanych przez nic za wrogie. Oskarżeni byli kibicami Ruchu Chorzów, jednak działalność Psycho Fans wykraczała poza wspieranie drużyny piłkarskiej - poza wyjazdami na mecze, brali udział w ustawkach, włamaniach do siedzib klubów, pobiciach osób kibicujących innym drużynom. Używali kijów bejsbolowych, maczet i innych niebezpiecznych narzędzi - wyliczała.

"Grupa Psycho Fans była zorganizowana, przejawiała strukturę hierarchiczną, istniał w niej podział zadań (....) Nie każdy kibic, nawet zagorzały fan Ruchu Chorzów mógł zostać członkiem Psycho Fans" - dodała sędzia Wrońska. Jak mówiła, w grupie istnał system nagród i kar. Osoby lojalne mogły liczyć na przywileje, a te, które nie wykonywały poleceń były wykluczane m.in. ze wspólnych wyjazdów. Ustalając fakty sąd opierał się przede wszystkim na wyjaśnieniach skruszonych członków grupy; dał im wiarę.

Uważany z szefa grupy "Maślak" został uznany za winnego niemal wszystkich zarzucanych mu przestępstw. Sąd wymierzył mu jednostkowe kary m.in. za kierowanie grupą Psycho Fans, pobicie lidera kibiców innego klubu piłkarskiego, zlecenie zamachu na kolejnego i porwanie dla okupu. Sąd uniewinnił go natomiast od zarzutu utrudniania postępowania; wymierzył mu karę łączną - 12 lat więzienia.

Skazany na 15 lat pozbawienia wolności "Lucky" - inny lider Psycho Fans - został uznany za winnego m.in. udziału w pobiciach z użyciem niebezpiecznych narzędzi i ustawkach, ściąganie haraczy i atak na kibiców Banika Ostrawa oraz włamanie na stadion GKS-u i kradzież flag klubowych. Uniewinniony zaś został od zarzutu udziału w porwaniu.

Kajetan B., ps. Kajo dostał 11 lat więzienia - m.in. pobicia ze skutkiem śmiertelnym szalikowca Górnika Zabrze. Prokuratura, która uważa, że było to zabójstwo, żądała dla niego 25 lat pozbawienia wolności.

Surową karę - również 15 lat więzienia - otrzymał Daniel U., ps Dzidek. Ten związany z pseudokibicami z Krakowa mężczyzna odpowiadał za atak, razem z członkami Psycho Fans, na szalikowca GKS-u Katowice Daniela D., ps. Romek; skatowano go przy użyciu maczet. Sąd zgodnie ze stanowiskiem prokuratury zakwalifikował ten czyn jako usiłowanie zabójstwa, ale wymierzył niższą karę niż chciała prokuratura, która żądała 25 lat więzienia. W tym samym wątku uniewinniona została Dominika P., która według prokuratury "wystawiła" bandytom "Romka".

Nadzwyczajne złagodzenie kar uzyskało kilku występujących w sprawie tzw. małych świadków koronnych - skruszonych członków grupy, którzy zdecydowali się na współpracę z policją i prokuraturą i złożyli zeznania obciążające kompanów. Jeden z nich, Łukasz B., ps. Baluś dostał 4 lata więzienia w zawieszeniu na 10, inny mały świadek koronny Maciej S., ps. Maciuś - 3 lata w zawieszeniu na 10, a kolejny - Marek K., ps. Celebryta - 11 miesięcy z zawieszeniu na 10 lat. Pozostałych oskarżonych sąd również uznawał za winnych i wymierzał im z reguły kilkuletnie wyroki. Jeden z nich został skazany na rok więzienia w zawieszeniu - był to najłagodniejszy wymiar kary.

Prokurator Jacek Otola w rozmowie z dziennikarzami wyraził zadowolenie, że sąd potwierdził istnienie grupy Psycho Fans. Zaznaczył że wyrok, ze względu na jego obszerność, będzie oceniany dopiero kiedy pojawi się w wersji pisemnej wraz z uzasadnieniem. "Na pewno pozytywne dla prokuratury jest to, że sąd uznał istnienie zorganizowanej grupy przestępczej Psycho Fans, wskazał jej kierownictwo, a także przypisał oskarżonym znakomitą większość zarzucanych im czynów i wymierzył im (...) realnie surowe kary pozbawienia wolności co do najważniejszych uczestników tejże struktury przestępczej" - powiedział oskarżyciel. "Na pewno będziemy musieli dokonać oceny metody jakie sad przyjął przy łączeniu kar indywidualnych (...) - kary jednostkowe są karami względnie surowymi, natomiast są one potem łączone w sposób korzystny dla oskarżonych" - dodał.

Apelację od ogłoszonego w czwartek wyroku zapowiedzieli obrońcy części oskarżonych.

"Wyrok w znacznej mierze potwierdził tezy aktu oskarżenia. Zebranie materiału dowodowego było możliwe m.in. dzięki zastosowaniu instytucji małego świadka koronnego" - wcenił w rozmowie z PAP szef śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla. W sprawie Psycho Fans prokuratura przedstawiła dotychczas zarzuty ponad 250 osobom, do sądów skierowano w różnych wątkach 26 aktów oskarżenia przeciwko 146 osobom - wynika z danych ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Na początku lutego kilkunastu członków tej grupy zostało skazanych prawomocnie w innym procesie - Sąd Apelacyjny w Katowicach utrzymał niemal w całości wyrok, jaki zapadł wobec nich przed gliwickim sądem okręgowym. W tamtej sprawie prokuratura zarzuciła członkom gangu ok. 100 przestępstw, popełnionych głównie w latach 2005-2010 r. - m.in. włamania, kradzieże i rozboje, podczas których sprawcy ukradli 2 mln zł, a także tzw. ustawki, handel narkotykami i pobicia. "Maślak" został skazany na 15 lat więzienia, a "Lucky" - na 14 lat. Tylko wobec jednego z nich (skazanego na dwa lata więzienia) sąd zdecydował o warunkowym zawieszeniu kary - wobec pozostałych osób kary więzienia mają charakter bezwzględny. Sąd wymierzył także skazanym grzywny oraz zobowiązał ich do naprawienia wyrządzonych szkód.

W jeszcze innej sprawie "Maślak" został oskarżony o nakłanianie do zabójstwa prokuratora, który prowadził śledztwo przeciwko jego grupie. Miał także planować skompromitowanie prokuratora poprzez włamanie się do jego komputera i umieszczenie w nim materiałów pedofilskich oraz nakłaniać do spalenia ok. 100 tomów akt z postępowania toczącego się w gliwickim sądzie. W maju 2021 r. M. został uniewinniony od wszystkich tych zarzutów, jednak rok później SA uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Pod koniec maja br., po drugim procesie, katowicki sąd umorzył postępowanie wobec niego. Sprawa została umorzona, bo oskarżony dobrowolnie odstąpił od realizacji przestępstwa - uzasadniał sąd. Prokuratura zamierza odwołać się od wyroku.