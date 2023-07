Wakacyjny Dekalog opublikował na swoich stronach internetowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy zachęcają do regularnego sprawdzania prognoz, by na wakacjach nie dać się zaskoczyć burzy. Według meteorologów sytuacje ekstremalne w pogodzie będą występować coraz częściej.

"Zanim zaczniesz na dobre dzień, sprawdź prognozę pogody" - apeluje IMGW. Poleca uwadze urlopowiczów nie tylko codzienna prognozę synoptyczną, ale też mapy radarowe, które pokazują prognozowane opady lub burze.

"Zmiana klimatu i ocieplenie się Ziemi powodują, że naładowane energią fronty atmosferyczne ścierają się nad naszymi głowami. Kiedy słyszysz komunikaty i widzisz niepokojące zjawiska na niebie, znajdź schronienie i zabezpiecz najbliższe otoczenie, w tym bliskich i zwierzęta" - radzi IMGW.

Specjaliści podkreślają, że cenne są też własne pogodowe obserwacje i podążanie za intuicją w tej dziedzinie.

"Jeśli zobaczysz duże, kłębiaste chmury, czyli cumulusy, możesz czuć się bezpieczny, ale jeśli powstaną z nich jeszcze potężniejsze, wysokie i szerokie cumulonimbusy to znak, że mogą nadejść gwałtowne burze lub intensywne opady" - tłumaczą. Z kolei chmury soczewkowate zwiastują wietrzną aurę, a chmury pierzaste - cirrusy - to znak na zmianę pogody.

IMGW przygotował też specjalny poradnik - vademecum, w jaki sposób chronić się przed przegrzaniem i odwodnieniem oraz jak postępować w czasie upału. Okazuje się, że unikać powinniśmy nie tylko słońca, ale także zbyt zimnych napojów i wysiłku fizycznego.

"Ekspozycja na upalne środowisko termiczne stanowi silne obciążenie dla organizmu każdego człowieka. Zwiększenie obciążenia cieplnego i rosnąca temperatura wnętrza ciała mogą prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych" - stwierdzili specjaliści z IMGW. Radzą, by unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce, pić odpowiednie ilości płynów, schładzać się - chłodnymi, ale nie zimnymi (gdyż może to wywołać szok termiczny) - napojami lub kąpielą. Warto też korzystać z klimatyzacji i wentylacji, ale należy unikać dużych różnic temperatury.

"Nie wchodź rozgrzany do wody, nie przebywaj na ostrym słońcu bez zabezpieczenia" - zaleca IMGW. Zwraca jednak uwagę, że niezależnie od naszych starań, zjawiska atmosferyczne mogą odbijać się naszym zdrowiu.

"Jeśli czujesz się inaczej niż gdy jesteś w pełni sił, porozmawiaj z bliskimi lub skontaktuj się z odpowiednią służbą medyczną" - radzi.

Letnie opady z jednej strony przynoszą ludziom, roślinom i zwierzętom ulgę, nie należy jednak zapominać, że mogą też być zagrożeniem. "Od maja do września deszcze mogą być gwałtowne i intensywne. Wtedy należy na bieżąco śledzić mapy radarowe i prognozy ostrzeżeń w serwisie" - czytamy w Wakacyjnym Dekalogu.

Dwa ostatnie rodzaje wymienionych w nim wakacyjnych zagrożeń to pożary i sytuacja na drogach. Meteorolodzy zachęcają nie tylko by dzwonić na 112, gdy zauważymy wypalanie traw lub inne zarzewie pożaru, ale także by samemu aktywnie zapobiegać zagrożeniu.

"Gdy podczas spaceru natkniesz się na butelki, puszki lub inne szkło, zabezpiecz dłonie i zabierz te śmieci ze sobą - to one są często przyczyną pożaru' - prosi IMGW.

Natomiast jadącym na urlop lub wracającym z wakacji poleca swoją prognozę zagrożeń drogowych. Prezentowane są niej odcinki autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, na których możliwe jest wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteo.