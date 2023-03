Wystawa "Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko" otwarta w Kalifornii

Wystawa "Auschwitz. Nie tak dawno. Nie tak daleko” otwarta została w Bibliotece Prezydenckiej Ronalda Reagana w kalifornijskim Simi Valley - zakomunikowało w piątek Muzeum Auschwitz. Czynna będzie do sierpnia. W przedsprzedaży zakupiono na nią ponad 30 tysięcy biletów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Ekspozycja, poprzez prezentację oryginalnych obiektów, przybliża historię i znaczenie niemieckiego obozu. Dotychczas można ją było oglądać w Malmoe w Szwecji.

Dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński powiedział podczas otwarcia, że zbliża się 80. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu. "W naszym świecie po raz kolejny nasila się retoryka antysemityzmu i innych ideologii nienawiści. Dlatego też cały czas musimy przypominać o złu, które jest możliwe, gdy społeczeństwa przyzwalają na nienawiść" - mówił.

Jego zdaniem, ekspozycja obecnie nabiera szczególnego znaczenia i nie służy tylko pamięci o przeszłości. "Barbarzyńska inwazja Rosji na suwerenną Ukrainę pokazuje nam dziś najpełniej, jak bardzo świat potrzebuje trwałych i czytelnych ostrzeżeń płynących z pamięci historycznej. Auschwitz był bowiem zbyt dotkliwym doświadczeniem, by dziś wolny świat mógł tolerować jakiekolwiek objawy polityki nienawiści, agresji i dehumanizacji. Pamięć musi być kluczem w budowaniu pokojowego i sprawiedliwego świata. Wystawa ta pozwala nam kształtować tę pamięć" - podkreślił Cywiński, którego słowa zacytowały w komunikacie służby prasowe muzeum.

Za prezentację w Bibliotece Reagana odpowiedzialna jest firma World Heritage Exhibitions. "Jestem przekonany, że jest to jedna z najbardziej poruszających i istotnych wystaw dla naszego pokolenia, a jej obecność w Bibliotece Prezydenckiej Ronalda Reagana jest tego dowodem. Warto ją odwiedzić, a także do niej wracać po głęboką refleksję, bowiem nie jest to tylko wystawa - to świadectwo wielkiej tragedii, ale też siły ludzkiego przetrwania? - powiedział prezes WHE John Norman.

Ekspozycja przedstawia kolejne etapy rozwoju nazistowskiej ideologii i opisuje transformację Oświęcimia, zwykłego polskiego miasta, w którym nazistowskie Niemcy w czasie okupacji stworzyły największy obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady. Zamordowano w nim ok. 1 mln Żydów oraz dziesiątki tysięcy przedstawicieli innych narodowości. Wśród ofiar byli Polacy, Romowie i Sinti, sowieccy jeńcy wojenni, a także inne grupy prześladowane przez nazistowską ideologię, jak niepełnosprawni, aspołeczni, Świadkowie Jehowy czy homoseksualiści.

Publiczność może zobaczyć kilkaset przedmiotów pochodzących z Muzeum Auschwitz. To m.in. osobiste rzeczy należące do ofiar, jak walizki, okulary czy buty. Pokazane są betonowe słupy stanowiące część ogrodzenia obozu Auschwitz, fragmenty oryginalnego baraku dla więźniów obozu Auschwitz III-Monowitz, biurko oraz inne przedmioty należące do pierwszego i najdłużej sprawującego swoją funkcję komendanta obozu Auschwitz Rudolfa Hoessa, maska gazowa wykorzystywana przez SS i litografia przedstawiająca twarz więźnia autorstwa Pabla Picassa.

Na wystawie znajdują się pojedyncze obiekty wypożyczone z ponad 20 instytucji, w tym między innymi z miejsc pamięci Buchenwald, Mauthausen, Sachsenhausen i Westerbork.

Przed głównym dziedzińcem biblioteki stanął wagon towarowy Model 2 wykorzystywany podczas deportacji Żydów do gett i ośrodków zagłady na terenie okupowanej przez Niemcy Polski.

Ekspozycję zobaczyć można do sierpnia. W przedsprzedaży kupiono już ponad 30 tysięcy biletów, co oznacza, iż będzie to najbardziej odwiedzana wystawa w historii biblioteki.