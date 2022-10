Wystawa dzieł Henryka Musiałowicza

Kolaże, klasyczne obrazy, rzeźby i sztandary – prace klasyka współczesności Henryka Musiałowicza - można oglądać na wystawie „Sens wiecznego poszukiwania” w Wallspace Gallery w Warszawie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Malarz i rysownik, twórca form przestrzennych Henryk Musiałowicz (1914-2015) jest artystą światowego formatu: jego prace pokazywane były na wielu wystawach, m.in. w Rzymie, Genewie, Frankfurcie, Monachium, Berlinie, Nowym Jorku oraz krajowych, m.in. w Warszawie, Białymstoku, Kaliszu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze.

"Postacie ze świata cienia, popiołu i znaków, które są jak niewypowiedziany ślad naszej jedynej przygody..." - pisano o obrazach Henryka Musiałowicza po paryskiej wystawie w Galerie Lambert z okazji 90. urodzin artysty.

Figury i twarze z obrazów Musiałowicza robią wrażenie jakichś przedhistorycznych sylwetek, postaci z mitologii a zarazem mają w sobie wiele ze współczesności. To też postaci, jakie spotyka się dziś na ulicy - niepewnych, dokądś spieszących się ludzi, heroicznych w tej wędrówce. Próbują oni wbrew wszystkiemu nadać sens swemu życiu.

Tytuł wystawy "Sens wiecznego poszukiwania" został jakby zaczerpnięty z jednego z głównych przesłań tej twórczości, o którym pisał sam artysta: "Szukam drogi do źródeł, do początków, szukam prawdy życia szukam odrodzenia począwszy: od kamienia polnego - /który mówi mi o zmaganiach - powstającego świata!/ do budowy ptasiego gniazda - /symbolu życia miłości i tworzenia/ Poprzez pion drzewa i poziom horyzontu, jako drogowskazów prawdy, nadziei i odrodzenia. Szukam siebie, szukam ładu człowieczego, szukam złożoności natury, w której człowiek jest tylko cząstką".

W szkicu "Moja droga w sztuce" Musiałowicz zauważał: "Człowiek jest zagubiony i samotny. Bezradny wobec zła, które go otacza. Gdyż zło pochodzi z niewiedzenia, niezrozumienia natury, niesłyszenia ziemi, łąki roślin, zwierząt i ptaków. Natura ma moc inspirowania i wzbogacania naszego życia wewnętrznego /duchowego/ wiodąc nas ku dobru i prawdzie oraz tajemnicy bycia, porządku i ładu".

Te przesłania znalazły odbicie w dziełach artysty - w "Sztandarach", które są jedną z najbardziej ekspresyjnych i dramatycznych form, jakie tworzył. Na dużym płacie tkaniny Musiałowicz przytwierdzał skrawki materiałów, zdjęcia rodzinne, fragmenty plakatów, gazet; pojawiają się tu też prace z lat dawnych, niewielkie obrazy, rysunki, litografie.

Do eksponowania tych prac potrzebne są specjalne stelaże. Sztandary umieszczone bywały zazwyczaj w naturalnej przestrzeni pól. "Poddane ruchom wiatru, przywołują odniesienia kulturowe, chociażby tradycji chorągwi. Chorągwie symbolizują przecież suwerenność, niezależność, a jednocześnie określają przynależność i tożsamość tych, którzy pod tym znakiem występują. Są znakiem ludzkiej dumy i godności, a często triumfu. Są znakiem wzniosłym" - pisała krytyk sztuki Ewa D. Bogusz-Bołtuć.

W końcu lat 80. pojawiły się w twórczości Musiałowicza szczególne rzeźby, które nazwał Słupami. "Czasami przypominają wiejskie kapliczki przydrożne, albo przydrożny słup-totem, albo symbol żałoby, gdy poprzeczna belka przydaje im kształt krzyża. Czasami są smukłe jak pień drzewa, a niekiedy rozłożyste, lub skonstruowane z wielu i różnych, nadbudowanych nad sobą części" - charakteryzowała te dzieła Bożena Kowalska w eseju "O twórczości Henryka Musiałowicza". Obrazy, Sztandary, Słupy - zwane niekiedy totemami, można oglądać na trwającej wystawie Musiałowicza.

Artysta, malarz i rysownik, twórca form przestrzennych urodził się w Gnieźnie w 1914 r. Studiował na Wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem prof. Felicjana Kowalskiego i prof. Leonarda Pękalskiego. Dyplom uzyskał w 1948 r. Był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków od 1945 r. oraz Europejskiego Stowarzyszenia Kultury (SEC).

Twórczość Henryka Musiałowicza realizuje się w długich, malowanych latami cyklach. Najważniejsze z nich to cykle: "Wojna przeciwko człowiekowi", "Dno morskie", "Krajobraz animalistyczny", "Portret wyobraźni", "Harnasie", "Reminiscencje", "Oczekiwanie", "Rodzina", "Sacrum".

W latach 90. artysta zaczął tworzyć formy trójwymiarowe. Henryk Musiałowicz eksponował swoje prace na ponad 100 wystawach indywidualnych oraz brał udział w około 250 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się w muzeach, a także w licznych znaczących kolekcjach prywatnych w Polsce i na całym świecie. Był laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Złotej Glorii Artis oraz Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski. Jego malarstwo wysoko cenione przez krytykę, należy do poszukiwanych przez światowych kolekcjonerów. Henryk Musiałowicz zmarł w Warszawie 24 lutego 2015 r.

Wystawa prac Henryka Musiałowicza "Sens wiecznego poszukiwania" jest czynna w Wallspace Gallery w Warszawie przy ul. Foksal 15.