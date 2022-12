Wystawa "Fikaj z Koziołkiem Matołkiem” w Muzeum Karykatury

Mija 90 lat od ukazania się pierwszego tomu „Przygód Koziołka Matołka”. Dzieło Kornela Makuszyńskiego i rysownika Mariana Walentynowicza ukazało się pod koniec 1932 r. Z tej okazji stołeczne Muzeum Karykatury 7 stycznia 2023 r. otworzy wystawę "Fikaj z Koziołkiem Matołkiem”.

"Od 7 stycznia zapraszamy na wystawę dla dzieci +Fikaj z Koziołkiem Matołkiem+. Jest ona ważna z kilku powodów. Niedawno minęło 90 lat od ukazania się pierwszego tomu "Przygód Koziołka Matołka". Wspólnie dzieło pisarza Kornela Makuszyńskiego i rysownika Mariana Walentynowicza ukazało się na przełomie listopada i grudnia 1932 roku. Drugim podwodem jest fakt, że to pierwsza specjalnie przygotowana przez Muzeum Karykatury wystawa dedykowana dzieciom. W przyszłym roku będziemy obchodzili także 45. urodziny - rocznicę powstania naszego muzeum" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa stołecznego Muzeum Karykatury, Katarzyna Miękus.

"Z inicjatywą stworzenia historyjki obrazkowej dla najmłodszych wyszedł wydawca Jan Gebethner. Przekonał do swojego pomysłu Mariana Walentynowicza, a następnie obaj panowie pojechali do Otwocka namówić do współpracy Kornela Makuszyńskiego. Według Mariana Walentynowicza, to on podsunął słowo "koziołek", a imię "Matołek" i miejscowość "Pacanów" to pomysł Kornela Makuszyńskiego. Koziołek Matołek narodził się w Otwocku najprawdopodobniej w willi przy ul. Reymonta 78" - podaje Muzeum Karykatury.

"Któż to jest ten poczciwy koziołek? Jest to mój przyjaciel. Poznałem go bardzo dawno. Był niezwykle smutny i miał śliczną, małą bródkę. Kiedy mnie zobaczył, ukłonił się i tak do mnie powiada: +BE+. W koziej mowie, którą ja doskonale rozumiem, znaczyło to: +Witam pana, panie Makuszyński. Kaj się miewa pan i pańska głucha ciotka?+ Odpowiedziałem mu grzecznie: +ME+. A to znaczy po koziemu: +Dziękuję ci Koziołku, miewam się doskonale, ale dlaczego ty jesteś smutny?+ Wtedy to on mi opowiedział o całem swojem życiu. Wszystko to, czego od niego się dowiedziałem, opisałem wierszami w tej właśnie książeczce" - tak 14 grudnia 1932 roku na antenie Polskiego Radia Kornel Makuszyński przedstawił postać tytułowego bohatera słuchaczom.

Przed wojną powstały cztery księgi "120 przygód Koziołka Matołka" (1932), "Druga księga przygód Koziołka Matołka" (1933), "Trzecia księga przygód Koziołka Matołka" (1933) zaś czwarta księga została wydana w 1934 r.

Koziołek Matołek zyskał sympatię najmłodszych czytelników. Jeszcze w latach 30. stał jednym z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów polskiej literatury dziecięcej. Książeczki z przygodami Koziołka uznawane są za dzieło prekursorskie w historii polskiego komiksu.

"Na wystawę +Fikaj z Koziołkiem Matołkiem+ zapraszamy dzieci w wieku od czterech do dziesięciu lat. Muzeum zamieni się w świat przygód Koziołka Matołka. Wystawa będzie składała się z dwóch części" - dodaje Katarzyna Miękus.

"Kornel Makuszyński i Marian Walentynowicz są ojcami pierwszego polskiego komiksu. Chyba każdy z nas zna Koziołka Matołka. jest on częścią naszej kultury i historii" - dodaje rzeczniczka Muzeum Karykatury, dodając, że w marcu rozpocznie się wystawa poświęcona założycielowi i patronowi placówki - Erykowi Lipińskiemu.

"W połowie roku planujemy trzecią wystawę. Kluczową postacią i jej bohaterem jest zmarły w październiku 2019 karykaturzysta Bohdan Butenko" - wyjaśnia Miękus.

autor: Maciej Replewicz

mr/ dki/