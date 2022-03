Wystawa fotograficzna poświęcona prof. Geremkowi pt. " Europie marzyłem zawsze” w Senacie

Wystawę fotograficzną poświęconą prof. Bronisławowi Geremkowi pt. "O Europie marzyłem zawsze” można oglądać w Senacie. Wystawie towarzyszy ekspozycja pamiątek po prof. Geremku.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas otwarcia wystawy przypomniał, że "kilka miesięcy temu Senat podjął uchwałę, by rok 2022 uczynić rokiem profesora". "Wtedy przepełniała nas duma, że możemy oddać mu hołd, bo jego zasług dla ojczyzny nie sposób przecenić" - dodał.

Podkreślił, że "profesor Geremek na zawsze zapisał się w naszej historii jako ten, który złożył swój podpis pod Traktatem Waszyngtońskim i wprowadził Polskę do NATO. Ten przywoływany w ostatnich dniach wielokrotnie, przy okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w sojuszu, symboliczny obraz, to uhonorowanie jego publicznej służby, spełnienia marzenia o przekreśleniu powojennego podziału Europy, przywróceniu Polsce należnego miejsca na świecie oraz zapewnienia nam pokoju, stabilności i dobrobytu". Grodzki dodał, że "droga prof. Geremka do Independence w stanie Missouri wiodła przez demokratyczną opozycję czasów PRL-u, sierpień 80., Okrągły Stół i budowanie nowej, demokratycznej Polski po 1989 roku". Zaznaczył, że "nie sposób nie wspomnieć, że Bronisław Geremek był z wykształcenia historykiem, wybitnym badaczem historii kultury i społeczeństw wieków średnich". Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że Geremek "swoją umiejętność rozumienia procesów dziejowych oraz dogłębną znajomość specyfiki historycznej Europy środkowo-wschodniej z powodzeniem wykorzystywał do analizowania aktualnych i przyszłych szans oraz wyzwań dla naszego kraju". W ocenie Grodzkiego, "mądrość, dalekowzroczność i siłę przekonań profesora Geremka możemy docenić szczególnie dziś, kiedy Rosja prowadzi inwazję zbrojną na suwerenne państwo, naszego sąsiada, Ukrainę". Zdaniem marszałka "brakuje dziś jego spojrzenia na sytuację międzynarodową, mądrych analiz i odpowiedzialnych decyzji".

"Symboliczny jest tytuł dzisiejszej wystawy, z którym utożsamiam się szczególnie: +O Europie marzyłem zawsze+, jest mi to szczególnie bliskie, bo tak jak on, jestem przekonany, że wszystko zaczyna się od marzeń. Prof. Bronisław Geremek marzył o silnej Polsce, w silnej Europie, rozwijającej się w dobrobycie i pokoju. Był głęboko przekonany i miał rację, że główną gwarancją bezpieczeństwa Polski jest nasza utrwalona obecność w NATO i UE, jak również zacieśnianie więzów transatlantyckich" - ocenił. "Marzenie to urzeczywistniło się za jego życia. My, następne pokolenie, jesteśmy zobowiązani, aby w żaden sposób nie zostało ono zaprzepaszczone" - dodał.

Senator Bogdan Klich (KO) inicjator ekspozycji powiedział, że wystawa ta "jest o sprawach zasadniczych dla Polski, bo prof. Bronisław Geremek myślał o sprawach zasadniczych". "To jego wielki przywilej, ale też jego wielka zasługa, że mógł te sprawy zasadnicze opisywać, a potem wcielać je w życie". Bo przecież Geremek miał wpływ kształt naszej polityki zagranicznej, uzasadniał senator.

Według Klicha "to słynne podpisanie aktu przystąpienia do NATO jest tylko jednym z kroków milowych, które zaprojektował jako architekt Bronisław Geremek. "Zaprojektował Polskę tak, aby Polska wiedziała, czego ma chcieć w przyszłości. I ta Polska Bronisława Geremka była taką, jaką sobie wyobraził. Była Polską opartą na demokracji i prawno-człowieczych wartościach. To była Polska, która odwoływała się do naszych marzeń bez względu na to, z jakiego pokolenia wtedy pochodziliśmy" - ocenił. "Zaprojektował Polskę demokratyczną, wolną, opierającą się na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, na tym, co Polacy nieśli w swoich umysłach i sercach przez całe długie lata walki z komunizmem" - mówił. Zwrócił uwagę, że Geremek wiedział też, że Polska nie będzie wolna, jeśli nie będzie mocno zakorzeniona w strukturach europejskich.

Marcin Geremek, syn profesora powiedział, że "wobec toczącej się wojny z wolną i demokratyczną częścią świata ta wystawa powinna mieć charakter edukacyjny". "Powinna upamiętniać człowieka, dzięki którego staraniom jesteśmy w wolnym i demokratycznym świecie i czujemy się bezpieczni" - podkreślił.

Podczas otwarcia wystawy obecni byli ambasador Ukrainy Andrij Deszczyca, ambasador Francji Frédéric Billet, ambasador Czech Jakub Dürr oraz dyplomaci z Węgier, Niemiec i Litwy.

Wystawę, zorganizowaną z inicjatywy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej senatora Bogdana Klicha przygotowały Kancelaria Senatu i Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka z okazji ogłoszenia przez Senat roku 2022 rokiem profesora.