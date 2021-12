Wystawa Jerzego Skolimowskiego "Czarny Deszcz" w salach Redutowych TW-ON

Wystawę Jerzego Skolimowskiego pt. "Czarny Deszcz" można oglądać od soboty w salach Redutowych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (TW-ON). W dniu otwarcia na zwiedzających czekać będzie sam autor ekspozycji.

Na wystawie zaprezentowane zostaną najnowsze prace artysty, powstałe od początku pandemii. Twórca porusza w nich tematy "zagrożenia współczesnego świata, zmian klimatycznych, środowiska i ekologii".

"To jest wystawa na temat zagłady naszego świata, zagłady ekologicznej przede wszystkim, ale też zagłady moralnej i etycznej" - wwyjaśnił reżyser, cytowany w informacji prasowej TW-ON.

Na wystawie pokazany będzie również film zrealizowany przez Jerzego Skolimowskiego i Ewę Piaskowską z cyklu HBO "W domu", składającego się z dziesięciominutowych etiud filmowych wykonanych przez wybitnych polskich artystów na początku lockdownu. Film Jerzego Skolimowskiego powstał na Sycylii, gdzie artystę zastała pandemia.

W dniu otwarcia na zwiedzających czekać będzie sam Skolimowski (godz.15-17). W tych godzinach w dniu otwarcia wstęp na wystawę będzie wolny.

Jerzy Skolimowski wyreżyserował ponad 20 filmów, m.in.: "Start" (The Departure; 1967 - Złoty Niedźwiedź na MFF w Berlinie), "Krzyk" (The Shout; 1978 - nagroda specjalna jury w Cannes), "Fucha" (Moonlighting; 1982 - nagroda za najlepszy scenariusz w Cannes), "Latarniowiec" (The Lightship; 1985 - nagroda dla najlepszego reżysera na MFF w Wenecji), "Cztery noce z Anną" (doceniony w 2008 roku w Cannes), "Essential Killing" (Grand Prix na Festiwalu w Wenecji w 2010; nagroda za najlepszy film na Festiwalu w Mar del Plata oraz nagrody za najlepszy film i dla najlepszego reżysera na Festiwalu w Gdyni).

Jest również cenionym malarzem. Brał udział w Biennale w Wenecji, swoje prace wystawiał w Europie i Stanach Zjednoczonych. W 2015 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Wystawę można oglądać do 13 lutego.