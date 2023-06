Wystawa malarstwa Krzysztofa Gliszczyńskiego i Tadeusza Gustawa Wiktora w Zachęcie

Wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Gliszczyńskiego i Tadeusza Gustawa Wiktora „Barwa i farba" odbędzie się 15 czerwca w Zachęcie.– Narodowej Galerii Sztuki. Tego dnia odbędzie się również oprowadzanie dla mediów i spotkanie z dyrektorem placówki i kuratorem wystawy.

"Wystawa +Barwa i farba+ pokazująca malarstwo Krzysztofa Gliszczyńskiego i Tadeusza Gustawa Wiktora jest pierwszą, z prezentowanego w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki nowego cyklu wystawienniczego +Języki sztuki: zderzenia+. Założeniem wystawy jest zestawienie dzieł dwóch artystów, którzy posługują się barwą, jako głównym środkiem wyrazu, reprezentujących diametralnie różne postawy twórcze. Kontrasty na wystawie podkreślają zarówno odmienne traktowanie procesu twórczego, jak i odrębność idei wyrazowych obu artystów. Łączy ich eksplorowanie siły i znaczenia barwy, jako nośnika treści w sztuce" - informuje muzeum.

"Wystawa +Barwa i farba+ jest wyjątkowym spotkaniem dwóch artystów, których twórczość wpisuje się w kontekst rozważań nad językiem sztuki.

Prace Tadeusza Gustawa Wiktora, artysty działającego w obszarze abstrakcji geometrycznej, są przepełnione metafizyką i odniesieniami do transcendencji. W jego twórczości barwa staje się nośnikiem głębokich przesłań i symbolicznym elementem, który ukazuje duchowy wymiar sztuki. Prace cechuje harmonia form i kolorów, a perfekcja wykonania warsztatowego nadaje im wyjątkową siłę i piękno. Ta poszukująca ładu twórczość wyraża tęsknotę za tym, co doskonałe, nieskończone i transcendentalne" - podała rzeczniczka Zachęty, Marta Ławacz.

"Krzysztof Gliszczyński to artysta, który pomimo eksperymentowania z różnymi mediami - wideo, obiektami i instalacją - pozostaje wierny malarstwu. Jego prace są efektem nieustannej cyrkulacji materii malarskiej, w której barwa odgrywa kluczową rolę. Gliszczyński podąża śladami filozofii alchemicznej, a materia malarska staje się dla niego tworzywem, które ożywia nową rzeczywistość na płótnie. Od początku lat 90. Gliszczyński skrupulatnie zbiera resztki farb - pozostałości po swojej pracy - i gromadzi je w obiektach nazwanych przez niego +Urnami+. Cykl ten stał się dla niego impulsem do przeformułowania statusu jego malarstwa, początkiem nowego procesu twórczego. Na wystawie zobaczymy również cykl prac w technice enkaustyki (Perpetuum pictura) odnoszący się do idei malarstwa i jego materialnej przyczyny, jaką jest farba" - poinformowała.

Tadeusz Gustaw Wiktor (ur. 1946) jest absolwentem Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ma na swoim koncie ponad 50 wystaw indywidualnych i ponad 400 zbiorowych, w tym około 180 krajowych, 200 międzynarodowych i 60 wystaw polskiej sztuki za granicą. Otrzymał wiele prestiżowych krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Triennale Grafiki w Krakowie.

Krzysztof Gliszczyński (ur. 1962) studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni podstaw malarstwa Hugona Laseckiego oraz w pracowni dyplomowej Kazimierza Ostrowskiego. Od 1987 roku jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi Pracownię Podstaw Rysunku i Malarstwa. Był założycielem i współprowadził w latach 1995-2002 Galerię Koło w Gdańsku. Jest wielokrotnym stypendystą, m.in. Pollock Krasner Foundation z Nowego Jorku, DAAD w Atelierhaus Worpswede, Ministra Kultury i Sztuki oraz Rady Miasta Gdańska oraz laureatem Nagrody w dziedzinie malarstwa na III Triennale Sztuki Pomorskiej w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.