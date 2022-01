Wystawa "Poza Edenem" od 27 stycznia w Muzeum Śląskim

Prace m.in. Władysława Hasiora, Jana Tarasina, Zbigniewa Libery, czy Lecha Majewskiego będzie można zobaczyć na wystawie sztuki współczesnej pt. "Poza Edenem", która 27 stycznia zostanie otwarta w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Większość z ponad 100 prac reprezentuje nurt sztuki krytycznej. "Wyziera z niej ciemne, pogmatwane, nieokiełznane oblicze realności +tu i teraz+, najczęściej zupełnie obcej biblijnemu Edenowi. Jeżeli +ogród rozkoszy niebiańskich+ trwa naprawdę, choćby najdalej stąd, jest z perspektywy obywatela ziemskiego globu rajem utraconym lub niedosięgłym. Życie poza Edenem oznacza śmiertelność, doświadczanie wiedzy i niewiedzy, dobra i zła, chwilowej euforii oraz bólu i cierpienia, a także tęsknotę za optimum, sprawiedliwością, harmonią" - czytamy w katalogu wystawy.

Będzie to prezentacja dzieł pozyskanych do kolekcji Muzeum Śląskiego w grudniu 2018 r., składających się pierwotnie na Śląską Kolekcję Sztuki Współczesnej. Kolekcję zgromadziła Fundacja dla Śląska, założona w Katowicach w 2001 r. Ekspozycja w Muzeum Śląskim pozwoli ujrzeć bogactwo i poziom tej jednej z największych na Śląsku kolekcji sztuki współczesnej, dającej się zaliczyć do przeglądów reprezentatywnych w skali ogólnokrajowej. Malarstwo, fotografię, grafikę, rzeźbę, wideo-art i instalacje będzie można podziwiać na ośmiu sekcjach problemowych. Ze względu na ograniczoną przestrzeń ekspozycji stałych większość prac pokazywana jest po raz pierwszy.

Na wystawie znajdą się prace takich artystów jak: Judyta Bernaś, Urszula Broll, Stanisław Dróżdż, Zbylut Grzywacz, Władysław Hasior, Zbigniew Libera, Natalia LL, Grupa Luxus, Lech Majewski, Grupa Monstfur, Igor Neubauer, Józef Robakowski, Jerzy Rosołowicz, Zofia Rydet, Tomasz Struk, Andrzej Szczepaniec, Grzegorz Sztwiertnia, Jan Tarasin, Jerzy Truszkowski, Andrzej Urbanowicz, Ryszard Winiarski oraz wielu innych.