Wystawa prac fotograficznych Stanisława Szukalskiego zostanie otwarta w Bytomiu

30 zdjęć autorstwa Stanisława Szukalskiego – jednego z najbardziej charyzmatycznych polskich artystów – będzie można oglądać na wystawie, która 27 stycznia zostanie otwarta w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, dysponującym największym zbiorem jego prac w Polsce.

Na ekspozycji pt. "Stanisław Szukalski. FOTOGRAFISTA" znajdzie się trzydzieści zdjęć, z których część nie tylko sygnowana jest przez samego Szukalskiego, ale ponadto posiada dodatkowe autorskie korekty. Artysta uwieczniał swoje wizerunki od ok. 1913 roku w różnorodnych strojach i pozach. Prace zostały odbite jeszcze za życia artysty w 1986 roku. Pozostałe fotografie wywołano z oryginalnych szklanych negatywów trzy lata później, w 1989 roku, w studio Silver Lab w Los Angeles.

Fotografie ukazują autoportrety w towarzystwie realizowanych prac rzeźbiarskich, a także rejestrują samodzielne obiekty. "Tematyka tych zdjęć to przede wszystkim autoportrety artysty, który fotografował się w różnych ujęciach, w różnych strojach. Jedno zdjęcie jest wyjątkowe - to widok z okna, prawdopodobnie mieszkania, w którym mieszkał podczas studiów w Krakowie. Spora grupa zgromadzonych na wystawie fotografii to zdjęcia obiektów Szukalskiego. Niektóre z tych prac nie zachowały się" - poinformowała we wtorek kuratorka wystawy Agnieszka Bartków.

Wykonane zdjęcia Szukalski zamieszczał m. in. w albumach wydawanych w okresie międzywojnia. Były również wykorzystywane jako źródło ilustracji dla katalogów opracowywanych już po jego śmierci. Obecnie stanowią nie tylko wartościowy pod względem artystycznym dorobek Stacha z Warty, ale również istotny materiał dokumentacyjny.

Ekspozycja, na którą w całości złożyły się obiekty pochodzące z kolekcji prywatnej, jest pierwszą w Polsce prezentacją tak rozbudowanego zbioru fotografii tego artysty, traktowanych jako odrębna dziedzina jego pracy twórczej. "To piękne, wysmakowane pod względem artystycznym fotografie" - podkreśliła Agnieszka Bartków.

Dopełnieniem fotografii będą odlewy gipsowe jednej z fotografowanych prac, które również po raz pierwszy pojawią się na wystawie, a także dotąd nieprezentowane w kraju wydawnictwa ilustrowane dziełami artysty.

Wystawie, którą będzie można oglądać do 3 kwietnia, towarzyszy ilustrowany katalog zawierający dwa teksty koncentrujące się na działalności Szukalskiego w obszarze fotografii - autorstwa prof. Lechosława Lameńskiego, wybitnego znawcy sztuki Stacha z Warty i Szczepu Szukalszczyków herbu "Rogate Serce", oraz Jakuba Pączka, który zgromadził materiał badawczy nieznany nawet entuzjastom twórczości Szukalskiego.

To kolejna prezentacja dorobku Szukalskiego w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu - w 2020 r. zaprezentowano tam wystawę "Stanisław Szukalski i Szczep Szukalszczyków herbu +Rogate Serce+".

Stanisław Szukalski (1893-1987) - rzeźbiarz, malarz, projektant i teoretyk - życie artystyczne i osobiste dzielił między Polskę i Stany Zjednoczone. Był jedną z najbarwniejszych postaci życia kulturalnego międzywojennej Warszawy i Krakowa, w Stanach Zjednoczonych z kolei przyjaźnił się z ojcem znanego hollywoodzkiego aktora Leonardo di Caprio. Aktor był współproducentem poświęconego Szukalskiemu filmu dokumentalnego w reżyserii Ireneusza Dobrowolskiego, który w 2018 r. miał premierę na kanale Netflix.