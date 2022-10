Wzrost cen energii napędza nacjonalistów w Niemczech Wschodnich

Wzrost cen energii prowadzi na wschodzie Niemiec do fermentu społecznego i wzrostu popularności skrajnych nacjonalistów.

Chociaż od upadku Muru Berlińskiego minęły trzy dekady, to scena polityczna na terenach dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej jest odmienna od zachodniej. W ostatnich latach we wschodnich landach Niemiec do mainstreamu politycznego zaczęły wchodzić skrajnie nacjonalistyczne partie takie jak Alternatywa dla Niemiec (AfD), które w swojej retoryce negują demokratyczny porządek państwa federalnego.

Obecny kryzys energetyczny związany z wojną w Ukrainie dostarczył nowe paliwo polityczne dla skrajnych ugrupowań.

W ostatnich tygodniach we wschodnioniemieckich miastach dochodzi do regularnych demonstracji, które, jak podkreśla premier Turyngii Bodo Ramelow w wywiadzie dla FAZ, przybierają coraz bardziej gwałtowny przebieg. Ich uczestnicy często łamią reguły demokratycznego państwa prawa, ponadto dopuszczają się ataków na dziennikarzy.

Skrajna prawica chce wykorzystać niepokoje społeczne, żeby zbić kapitał polityczny

Według Ramelowa siłą napędową tego ruchu niezadowolenia są struktury polityczne AfD w Turyngii. Członkowie AfD, którzy w zachodnich Niemczech są traktowani jako prekariat, w rzeczywistości wchodzą do klasy średniej i budują swoją popularność np. wśród lekarzy - podkreśla niemiecki polityk. Odpowiedzialnego za ten ferment społeczny w Turyngii Bjoerna Hoeckego, szefa lokalnego AFD, Ramelow nazywa „siłą napędową nowego ruchu faszystowskiego”.

Te frustracje według Ramelowa są częściowo uzasadnione - ceny energii są najwyższe właśnie na wschodzie kraju. Jednocześnie ceny paliwa są średnio wyższe o parę centów na litrze w stosunku do tych w zachodnich landach.

Biorąc pod uwagę nadal niezasypane różnice w dochodach pomiędzy wschodem i zachodem Niemiec, te większe wydatki energetyczne są niezrozumiałe dla mieszkańców Drezna, Lipska czy Erfurtu (stolicy Turyngii).