Xi Jinping wybrany na trzecią kadencję. Nadal będzie rządził Chinami

Przywódca Chin Xi Jinping został wybrany na bezprecedensową trzecią kadencję na stanowisku przewodniczącego ChRL. Sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin (KPCh) określany jest jako najpotężniejszy chiński przywódca od czasu Mao Zedonga.

Xi Jinping został wybrany na trzecią kadencję przewodniczącego ChRL. Został również wybrany na przewodniczącego państwowej Centralnej Komisji Wojskowej (CKW) na kolejną kadencję.

Decyzje przyjęto w formalnym głosowaniu 2952 delegatów Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Xi został wybrany jednogłośnie - podkreśla Xinhua. Był jedynym kandydatem.

Xi zacieśnia swoją władzę nad aparatem partyjnym i administracją państwową. Pod rządami Xi partia zacieśnia kontrolę nad obywatelami we wszystkich dziedzinach, a na arenie międzynarodowej nasila się rywalizacja Chin ze Stanami Zjednoczonymi.

Xi Jinping został wybrany na bezprecedensową trzecią kadencję na stanowisku przewodniczącego ChRL. Xi został również wybrany na przewodniczącego państwowej Centralnej Komisji Wojskowej (CKW) na kolejną kadencję - podała państwowa chińska agencja prasowa Xinhua.

OZPL uznawane jest za organ w znacznym stopniu ceremonialny, zatwierdzający formalnie decyzje podjęte przez kierownictwo KPCh.

Xi, który rządzi partią od 2012 roku, konsekwentnie zacieśnia swoją władzę nad aparatem partyjnym i administracją państwową. Na ubiegłorocznym XX krajowym zjeździe KPCh zerwał z tradycją i sięgnął po trzecią kadencję na stanowisku sekretarza generalnego partii, a w najważniejszych komitetach otoczył się zaufanymi stronnikami.

Pod rządami Xi nasila się rywalizacja Chin ze Stanami Zjednoczonymi

Pod rządami Xi partia zacieśnia kontrolę nad obywatelami we wszystkich dziedzinach, a na arenie międzynarodowej nasila się rywalizacja Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Pekin modernizuje siły zbrojne, nasila presję na Tajwan i zwiększa aktywność wojskową na okolicznych morzach, co prowadzi do napięć w relacjach z sąsiadami i Waszyngtonem.

Ponowny wybór Xi na stanowisko głowy państwa, określane jako w dużej mierze formalne, nie jest zaskoczeniem. Był możliwy, ponieważ w 2018 roku z konstytucji usunięto obowiązujący wcześniej limit dwóch kadencji. To oznacza, że Xi może sprawować ten urząd nawet dożywotnio.

Limit kadencji prezydenta wprowadzony został w 1982 roku, gdy krajem rządził Deng Xiaoping - autor odważnych reform gospodarczych, które w ciągu 30 lat uczyniły z Chin drugą gospodarkę świata. Deng chciał w ten sposób uchronić Chiny przed groźbą powrotu do dyktatury, kultu jednostki, chaosu i brutalności z ery przewodniczącego Mao Zedonga, z którym Xi jest coraz częściej porównywany.

Han Zhenga został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego ChRL

Delegaci OZPL wybrali również w piątek dotychczasowego wicepremiera Han Zhenga na stanowisko wiceprzewodniczącego ChRL - podała Xinhua.

Nowym przewodniczącym Stałego Komitetu OZPL został Zhao Leji, były szef partyjnej komisji antykorupcyjnej, a obecnie trzeci pod względem rangi członek siedmioosobowego Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh, najwyższego organu decyzyjnego partii.

Zgodnie z planem w sobotę OZPL zagłosuje nad wyborem następcy premiera Chin Li Keqianga, który przechodzi na emeryturę. Zastąpi go najprawdopodobniej lojalny stronnik Xi, Li Qiang, który na XX zjeździe KPCh awansował na urzędnika numer dwa w Stałym Komitecie Biura Politycznego partii.

Sesja OZPL rozpoczęła się 5 marca i potrwa do poniedziałku.