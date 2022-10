Xi na zjeździe KPCh: Nigdy nie wyrzekniemy się możliwości użycia siły w sprawie Tajwanu

Chiny nigdy nie wyrzekną się możliwości użycia siły przeciwko „zewnętrznym ingerencjom” i „elementom separatystycznym” na Tajwanie – oświadczył w niedzielę przywódca ChRL Xi Jinping w mowie otwierającej XX zjazd Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Będziemy dążyć do "pokojowego zjednoczenia" z całkowitą szczerością i wysiłkiem, ale "nigdy nie obiecamy, że wyrzekniemy się użycia siły i zastrzegamy sobie możliwość użycia wszelkich koniecznych środków" - powiedział Xi.

"Jest to wymierzone wyłącznie w ingerencje zewnętrznych sił i niewielką liczbę separatystów dążących do niepodległości Tajwanu oraz ich działalności separatystycznej. W żadnym razie nie jest to wymierzone w naszych tajwańskich rodaków" - zapewnił przywódca ChRL.

"Całkowite zjednoczenie naszego kraju musi być osiągnięte i bez wątpienia może być osiągnięte" - podkreślił Xi, wywołując aplauz ok. 2,3 tys. delegatów zgromadzonych w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie.