XVI wieczna mapa i zdjęcia z 1934 na nowej wystawie w PAN Bibliotece Gdańskiej

Mapy, grafiki, starodruki a także dokumenty życia społecznego oraz fotografie znalazły się na wystawie "Nowe nabytki Zbiorów Specjalnych" w PAN Bibliotece Gdańskiej. Pokazano ok. 70 przedmiotów z ponad 3 tys. pozyskanych przez instytucję w ubiegłym roku.

W historycznym gmachu biblioteki PAN w Gdańsku we wtorek otwarto wystawę zatytułowaną "Nowe nabytki Zbiorów Specjalnych", na której zaprezentowano eksponaty pozyskane w ubiegłym roku.

"Ogółem pozyskaliśmy do naszych zbiorów 3256 obiektów. Na wystawie zaprezentowaliśmy 70" - mówiła PAP koordynatorka wystawy Stefania Sychta z PAN Biblioteki Gdańskiej.

Eksponaty trafiły do zbiorów biblioteki jako darowizny, a także zostały nabyte na aukcjach, platformach zakupowych oraz na Jarmarku św. Dominika. "Staramy się szukać wszędzie" - podkreśliła Sychta.

Z prezentowanych przedmiotów na uwagę zasługuje m.in. trzyczęściowa mapa z 1573 roku obejmująca obszar Pomorza od Rostocku i Rugii po Gdańsk i Hel. Sięga do Grudziądza oraz ujścia Warty do Odry, ukazuje Półwysep Jutlandzki oraz obszar od Lęborka przez Gdańsk do Kłajpedy.

Interesujący jest również album z 1934 roku z podróży pary drezdeńczyków po Prusach Wschodnich. Marta Pawlik-Flisikowska z PAN Biblioteki Gdańskiej podkreśliła, że na zdjęciach zostały uwiecznione wnętrza sopockiego Grand Hotelu. "Do tej pory nie mieliśmy zdjęć ze środka, to spowodowało, że chcieliśmy posiadać ten album w swoich zbiorach" - mówiła.

W zbiorach znalazł się także drewniany młotek o regulacji odstępów między półkami regałów bibliotecznych z początku XX wieku, rozprawa z 1802 roku poświęcona pierwotnym mieszkańcom Pomorza oraz chorągiewka z herbem Gdańska z okresu Wolnego Miasta Gdańsk.

"Gromadzimy przedmioty związane z Gdańskiem i Pomorzem" - podkreśliła Stefania Sychta. Wskazała przy tym, że pozyskiwane są eksponaty, które powstały w Gdańsku lub na Pomorzu albo zostały wytworzone przez mieszkańców tyc terenów.

Na nowe eksponaty PAN Biblioteka Gdańska wydała w ubiegłym roku ok. 50 tys. złotych.

Wystawa "Nowe nabytki Zbiorów Specjalnych" będzie prezentowana do 3 marca w historycznym gmachy biblioteki przy ul. Wałowej 15 w Gdańsku.