XVIII Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się w niedzielę 18 czerwca

Pod hasłem "Dzieci przyszłością Polski" w niedzielę 18 czerwca odbędzie się w stolicy XVIII Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Gośćmi specjalnymi będą liderzy ruchu pro-life Pamela Delgado z Kolumbii i Tomislav Cunovic z Niemiec. Swoim doświadczeniem podzieli się także Jan Pospieszalski – powiedział PAP prezes Centrum Życia i Rodziny Paweł Ozdoba.

Jak zaznaczył, chcemy w tym roku "zwrócić uwagę na bardzo trudną sytuację demograficzną w Polsce".

Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny dobędzie się pod hasłem "Dzieci przyszłością Polski".

"Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na bardzo trudną sytuację demograficzną w Polsce i fakt, że w minionym roku w naszym kraju urodziło się najmniej dzieci od czasów II wojny światowej. Coraz więcej młodych osób nie decyduje się na założenie rodziny i posiadanie potomstwa. Konsekwencją tego będzie niewydolność systemu emerytalnego, ponieważ ludzie aktywni zawodowo nie będą w stanie wypracować sfinansowania świadczeń emerytalnych" - zwrócił uwagę Ozdoba. Ocenił, że "konsekwencje niskiej dzietności w naszym kraju odczujemy już nawet za pięć, dziesięć lat, a z pewnością za piętnaście".

Wspomniał, że w 2022 r. w Polsce na świat przyszło zaledwie 305 tys. dzieci. "Utrzymanie tego trendu będzie oznaczało, że już za ok. 80 lat, Polska będzie liczyła zaledwie 21 mln obywateli" - dodał prezes Centrum Życia i Rodziny.

Zaznaczył, że marsz jest także okazją do promocji rodziny jako wzorca kulturowego. "Współczesne wzorce nie sprzyjają decyzji młodych ludzi o potomstwie, a za to coraz częściej wiążą posiadanie dzieci jedynie z trudem wychowawczym, kosztami i ograniczeniami rozwoju osobistego i zawodowego. Tymczasem my chcemy dać świadectwo, że każde dziecko jest wielkim darem" - powiedział PAP Ozdoba.

Poinformował, że marsz rozpocznie się o godz. 11.00 na placu Zamkowym. "Dla najmłodszych przygotowano zabawy i liczne atrakcje, dlatego zapraszamy rodziców z dziećmi i dziadków z wnukami" - wskazał. Gośćmi specjalnymi będą liderzy ruchu pro-life - Pamela Delgado z Kolumbii i Tomislav Cunovic z Niemiec. Świadectwo powie także muzyk, dziennikarz i publicysta Jan Pospieszalski, który nie tylko pochodzi z wielodzietnej rodziny, ale także sam taką tworzy" - zapowiedział Ozdoba.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszają m.in. aktorzy Dariusz Kowalski i Marcin Kwaśny, a także dziennikarz Rafał Patyra czy Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Swoją zachętę wystosował również kard. Gerhard Muller, były prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

Uczestnicy marszu przejdą Krakowskim Przedmieściem do bazyliki Świętego Krzyża, gdzie zaplanowana jest ok. 13.00 msza św. Liturgii będzie przewodniczył ks. prof. Robert Skrzypczak.

Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w 2006 r. w Warszawie. Od tego czasu organizacji marszu podjęło się ponad 150 miast i miejscowości w kraju, a z każdym rokiem ta liczba się powiększa. W ubiegłym roku w pochodzie w Warszawie wzięło udział ok. 10 tys. osób. W wydarzeniu uczestniczyły również osoby starsze i samotne, członkowie ruchów, stowarzyszeń, duchowni i osoby publiczne.